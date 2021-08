FABIO ROVAZZI E LA FIDANZATA KAREN CASIRAGHI, IN VACANZA IN MESSICO, SONO STATI SORPRESI DALL’ARRIVO DELL’URAGANO GRACE, LO STESSO CHE HA COLPITO HAITI

rovazzi e karen casiraghi

DA www.corrieredellosport.it

Grande spavento per Fabio Rovazzi e la sua ragazza Karen Casiraghi, vittime di un incoveniente della natura. I due fidanzati che si trovano in vacanza in Messico sono stati sorpresi dall'arrivo dell'uragano di classe 1, Grace, che dopo aver colpito Haiti ha raggiunto la zona dove si trova l'hotel della coppia.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per Rovazzi e Karen, che dopo essersi ripresi dal grande spavento hanno deciso di raccontare l'accaduto sui social.

rovazzi messico uragano 4

Il racconto di Rovazzi

Tramite alcune stories sul suo profilo Instagram, Fabio Rovazzi ha raccontato nel dettaglio la disavventura: "Scusate se siamo spariti in questi ultimi giorni, ma ieri mattina abbiamo incontrato la nostra amica Grace, un uragano di classe 1. È stata un'esperienza incredibile, prima era una tempesta tropicale che ha colpito Haiti dopo il terremoto facendo tanti danni, poi è arrivato qui come uragano. Quando è arrivato l'uragano noi eravamo in stanza, erano le 6.50. I ragazzi dell'hotel sono al lavoro da tutto il giorno per rimontare tutto perché è volato via mezzo hotel. A livello architettonico tutto è fatto per resistere, ma vi giuro che è stata un'esperienza abbastanza incredibile. Dopo aver rischiato di farci sparare nell'area 51 non poteva mancare l'uragano messicano".

rovazzi messico uragano 2

Il cantante ha anche postato alcuni video che mostrano le condizioni dell'hotel dopo il passaggio dell'uragano.

rovazzi messico uragano 5 rovazzi messico uragano 1 fabio rovazzi passa una notte in albergo con will smith 3

fabio rovazzi con la fidanzata karen karen casiraghi rovazzi messico uragano 3