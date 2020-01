ROVAZZI, E STI CAZZI! - LO YOUTUBER SI PERDE AGLI UNIVERSAL STUDIOS DI LOS ANGELES E GUARDA CASO SI RITROVA A TU PER TU CON ROBERT DOWNEY JR. – A QUEL PUNTO L’ATTORE, CHE STA PROMUOVENDO IL FILM “DOLITTLE”, NE APPROFITTA E SI FA INTERVISTARE DA ROVAZZI, CHE SI FINGE GIORNALISTA DI “CUCCIOLI E DISAGIO” - IL PRECEDENTE: LA NOTTE IN ALBERGO “CASUALE” CON WILL SMITH - VIDEO

DAGONEWS

fabio rovazzi intervista robert downey jr fabio rovazzi intervista robert downey jr 1

Fabio Rovazzi -in visita agli Universal Studios di Los Angeles con la fidanzata Karen- affronta ancora una volta una situazione paradossale. Mentre si è perso all’interno del parco tematico più famoso del mondo e cerca di uscire dal labirinto di sale, uffici e studios cinematografici, Rovazzi si ritrova a tu per tu con la star hollywoodiana Robert Downey Jr. attore protagonista del film “Dolittle”, pellicola diretta da Stephen Gaghan (in uscita il 30 gennaio).

fabio rovazzi intervista robert downey jr 3 fabio rovazzi intervista robert downey jr 2 fabio rovazzi con la fidanzata karen fabio rovazzi intervista robert downey jr 6 fabio rovazzi passa una notte in albergo con will smith 1 fabio rovazzi passa una notte in albergo con will smith 4 fabio rovazzi passa una notte in albergo con will smith 2 fabio rovazzi intervista robert downey jr 5 fabio rovazzi intervista robert downey jr 7 fabio rovazzi passa una notte in albergo con will smith 3

fabio rovazzi intervista robert downey jr 8