30 gen 2022 11:24

UN’ALTRA BUONA NOTIZIA DEL MATTARELLA BIS: NON CI DOVREMO PIÙ SORBIRE LE TERRIBILI MARATONE TV CHE NON GUARDAVA NESSUNO – FLOP COLOSSALE IERI PER MONICA MAGGIONI: LO SPECIALE CON LA DIRETTRICE DEL TG1 E BRUNO VESPA SI FERMA ALL’8,8% DI SHARE. PORRO CHIUDE AL 3,7, “IN ONDA” AL 4,9% - A GENNAIO LA RAI CHIUDE CON PIÙ DI CINQUE PUNTI DI SHARE IN MENO RISPETTO A UN ANNO FA. NON RESTA CHE SPERARE IN SANREMO