14 lug 2019 10:45

L’ANDENNA (ETTORE) CHE NON TENTENNA: "PER L’EUROPA HA FATTO PIU’ 'GIOCHI SENZA FRONTIERE' CHE LA COMUNITA’ EUROPEA” – PARLA IL CONDUTTORE DEL PROGRAMMA STRACULT: “ERA LA TRASMISSIONE DELL’ESTATE, LO SPETTACOLO PER FAMIGLIE PER ANTONOMASIA. DOPO LA FINE DEL PROGRAMMA, VENNI EMARGINATO DALLA RAI… ORA VIVO IN CAMPAGNA E ALLEVO POLLI" - "GIOCHI SENZA FRONTIERE? OGGI DAREBBE ALLEGRIA A UN’EUROPA CUPA” – VIDEO