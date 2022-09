29 set 2022 19:37

L’ANIMA DEL "BOSS"! IN ARRIVO L’11 NOVEMBRE IL NUOVO ALBUM DI BRUCE SPRINGSTEEN “ONLY THE STRONG SURVIVE": E' UNA RACCOLTA DI 15 COVER DI STORICI BRANI DELLA MUSICA SOUL. IL PRIMO SINGOLO È "DO I LOVE YOU (INDEED I DO)" – “QUALE MUSICA MIGLIORE CON CUI LAVORARE SE NON IL GRANDE LIBRO DI CANZONI AMERICANO DEGLI ANNI SESSANTA E SETTANTA? MI SONO ISPIRATO A…” – VIDEO