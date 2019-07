C’E’ CHI DICE NO (AI SOVRANISTI) – URSULA, LA CANDIDATA TEDESCA ALLA SUCCESSIONE DI JUNCKER ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE UE, HA DECISO DI NON CONCEDERE UN FACCIA A FACCIA AI LEGHISTI PRIMA DEL VOTO DI MARTEDÌ ALL’EUROPARLAMENTO. UFFICIALMENTE PER RAGIONI LOGISTICHE -LA VON DER LEYEN AL LAVORO PER OTTENERE I CONSENSI NECESSARI: ACCETTERÀ L'INCARICO ANCHE CON UNA MAGGIORANZA RISICATA. PER ORA RESPINGE IL PRESSING DEI GOVERNI SULLE DELEGHE AI COMMISSARI