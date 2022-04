CON L’ANNUNCIO DELLE DIMISSIONI DALL'ACADEMY, WILL SMITH TENTA DI ARGINARE L'ONDATA DI POLEMICHE MA POTREBBE NON BASTARE – L’ATTORE NON RISCHIA DI PERDERE L’OSCAR VINTO, MA TRABALLANO I SUOI PROGETTI FUTURI, TRA CUI IL SEQUEL DI “BAD BOYS” E “EMANCIPATION”, PER IL QUALE APPLE TV AVEVA ACQUISTATO I DIRITTI DEL FILM PER LA CIFRA RECORD DI 120 MILIONI DI DOLLARI - LA RIABILITAZIONE DI SMITH POTREBBE AVVENIRE CON UN ALTRO SHOW: IN TV ALLA CORTE DI OPRAH WINFREY

Ilaria Ravarino per “il Messaggero”

lo schiaffo di will smith a chris rock oscar 2022

Will Smith come Harvey Weinstein, Bill Cosby e Roman Polanski: fuori dagli Oscar dopo aver aggredito in diretta tv il comico 57enne Chris Rock, l'attore afroamericano 53enne si è dimesso dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Hollywood, perdendo così il diritto di voto.

Riconoscendo di aver «tradito la fiducia» e affermando pubblicamente di accettare «ogni ulteriore conseguenza», Smith ha definito ieri il comportamento tenuto alla 94esima edizione degli Academy Awards «scioccante, doloroso e imperdonabile. Ho privato altri candidati e vincitori dell'opportunità di essere celebrati per il loro lavoro straordinario. Quindi, mi dimetto».

Will Smith si scusa mentre ritira il premio agli Oscar

LA DISCUSSIONE

Anticipando l'azione disciplinare degli Oscar, che ne hanno accettato le dimissioni annunciando la discussione di ulteriori misure sanzionatorie nella riunione del 18 aprile, Smith ha tentato di arginare l'ondata di polemiche che ha travolto la sua carriera proprio all'apice del successo, compromessa pochi minuti prima di ritirare l'Oscar per King Richard Una famiglia vincente.

Un danno d'immagine incalcolabile per l'attore di Men in Black, diventato nel giro di pochi giorni oggetto di meme e prese in giro (dal graffito dello schiaffo comparso sul muro di Berlino al videogioco in flash Schiaffeggia Chris Rock), oltre che persona sgradita nei salotti buoni di Los Angeles: il suo schiaffo ha «disgustato» il Luke Skywalker Mark Hamill e il regista di Harry ti presento Sally Rob Reiner, ha «traumatizzato» due delle conduttrici degli Oscar, Amy Schumer e Wanda Sykes, ha lasciato «con un senso di rifiuto» Pedro Almodovar e spinto i comici Jim Carrey e Judd Apatow a chiedere per Smith addirittura le manette («E adesso arrestatelo»).

LE SCUSE DI WILL SMITH DOPO LO SCHIAFFO A CHRIS ROCK

Proprio di questo si sarebbe parlato, secondo quanto raccontato dal produttore tv Will Packer, responsabile della serata degli Oscar, a pochi minuti dall'aggressione: «La polizia si è offerta di intervenire ha detto Packer ma Chris (Rock, ndr) non voleva peggiorare la situazione». Infuriato anche Joseph Patel, produttore di Summer of Soul, il documentario vincitore dell'Oscar che Rock avrebbe dovuto annunciare prima dello schiaffo: un gesto giudicato «egoista», che avrebbe «derubato i registi del loro momento di gloria».

Pazienza se al momento dell'aggressione il pubblico rideva per il gesto di Smith, se pochi minuti dopo la platea tributava una standing ovation al suo Oscar. Il giudizio di Hollywood, una settimana dopo, è incontrovertibile: condannato. Muto fino a venerdì, quando in rete ha cominciato a circolare il video di uno schiaffo assestato dieci anni fa da Smith a un giornalista troppo affettuoso (colmo della sfortuna: un giornalista ucraino), l'attore ha fatto ammenda autoescludendosi dal giro che conta.

WILL SMITH CON L OSCAR

LA STATUETTA

La statuetta vinta, in compenso, dovrebbe restare nelle sue mani: «Non gli leveremo l'Oscar», ha concesso l'attrice Whoopi Goldberg, membro del cda dell'Academy, il giorno dopo il fattaccio. Ma neanche Kevin Spacey che a differenza di Smith vota ancora agli Oscar ha perso la sua dopo l'accusa di molestie. Il problema, piuttosto, è che quello schiaffo, assestato a un normale comico da una celebrità di serie A (incasso dei film di Smith: 6 miliardi e mezzo di dollari), ha ricadute pesanti anche nella sfera economica.

IL COPIONE

Lo sviluppo di Bad Boys 4 (sequel di Bad Boys For Life), per cui Smith aveva già ricevuto 40 pagine di copione, è stato messo in pausa all'indomani dell'incidente, mentre il film in produzione Fast and loose da ieri sera non sarebbe piu una priorita per Netflix. Guai anche per la promozione di Bright 2 (Netflix) ed Emancipation (Apple tv +), che potrebbe slittare in avanti in attesa del verdetto dell'Academy.

Will Smith e Jada Pinckett

A rischiare grosso è soprattutto Apple, fresca di Oscar per Coda, che su Emancipation storia vera di uno schiavo evaso, ambientata nel 1863 aveva puntato forte in previsione dell'Oscar 2023, acquistando i diritti del film per la cifra record di 120 milioni di dollari, nel 2020, al mercato virtuale di Cannes.

Will Smith e Jada subito dopo la battuta di Chris Rock

Per i commentatori americani la riabilitazione di Smith potrebbe avvenire proprio in tv: magari alla corte dell'influente Ophra Winfrey, il cui talk show offrirebbe all'attore la vetrina adatta per giustificare il suo gesto, raccontando la storia di abusi e violenze subite nell'infanzia, e già divulgata lo scorso autunno nell'autobiografia Will.

Will Smith e Vitalii Sediuk tweet di judd apatow sul pugno di will smith tweet di jodie turner smith sul pugno di will smith 2 tweet di rob reiner sul pugno di will smith serena williams con le mani in faccia durante il discorso di will smith will e jada smith prima della cerimonia degli oscar 2 tweet di jimmy kimmel sul pugno di will smith 2 meme sullo schiaffo di will smith 2 will e jada smith MEME SULLO SCHIAFFO DI WILL SMITH A CHRIS ROCK will smith al party di vanity fair 9 will smith al party di vanity fair 8 will smith e la moglie jada 3 will smith jada pinkett smith 3 chris rock dopo lo schiaffo di will smith jim carrey will smith