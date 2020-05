L’ARIA DIVENTA ELETTRA (LAMBORGHINI): “ALCUNE MIE FOTO IN CUI SONO NUDA CHE VEDETE IN RETE SONO FALSE'' (MA QUELLE DI ''PLAYBOY SONO VERE...) - ''RAGAZZINE SI SONO SUICIDATE PER QUESTO. UNA VOLTA CHE LE IMMAGINI SONO SUL WEB, NONOSTANTE LE DENUNCE, LÌ RESTERANNO. INTERNET È UN MARE TROPPO PROFONDO. STATE ATTENTE A CERTI MANIACI" - E POI LA CHICCA: "SONO IN PRECICLO E HO VOGLIA DI STACCARE LA TESTA A QUALCUNO” - FOTO BOMBASTICHE

Da donnaglamour.it

ELETTRA LAMBORGHINI

L’ereditiera Elettra Lamborghini si è sfogata via social per alcune foto false che starebbero girando sul web e in cui lei sarebbe ritratta senza veli. La cantante ha messo in guardia i suoi fan affermando che scaricando tali immagini si riceverebbero invece dei virus, e ha anche affermato che per episodi simili alcune ragazze si sarebbero suicidate. “Vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa schifo.

State molto attenti perché su queste cose c’è poco da fare. Una volta che le foto sono in rete, nonostante le denunce, lì resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attente a certi maniaci”, ha scritto nelle sue stories.

Senza nascondere il proprio disgusto per l’episodio di cui è stata vittima, Elettra Lamborghini si è sfogata via social con una lunga serie di stories in cui ha specificato che le foto in cui sarebbe ritratta in déshabillé sarebbero tutte false, e che molto spesso si tratterebbe di fotomontaggi realizzati ad arte attraverso le sue foto in bikini. Elettra Lamborghini L’ereditiera ha anche affermato che per episodi simili in passato alcune giovani donne si sarebbero suicidate, e ha intimato ai fan di non accettare simili contenuti da chi cerca di diffonderli su internet.

elettra lamborghini afrojack

Il matrimonio con Dj Afrojack Polemiche escluse si tratta di un periodo roseo per Elettra Lamborghini, che sta mettendo a punto i preparativi per le sue prossime nozze col fidanzato, Dj Afrojack (nome d’arte di Nick van de Wall). L’ereditiera ha rivelato via social di aver affidato parte dei preparativi al famoso wedding planner Enzo Miccio, con il quale è andata a visitare alcune delle lussuose location in cui potrebbe svolgersi il giorno del fatidico sì. A causa dell’emergenza Coronavirus ancora non è chiaro quale sarà la data dell’attesissimo matrimonio. Il lockdown fa ingrassare? Scarica QUI la dieta da seguire ai tempi del coronavirus.

elettra lamborghini elettra lamborghini a domenica in elettra lamborghini fuori di seno a sanremo 1 elettra lamborghini fuori di seno a sanremo elettra lamborghini 3 elettra lamborghini 2 elettra lamborghini 1 elettra lamborghini 4 elettra lamborghini 6 elettra lamborghini 5 marcello foa si sporge per vedere meglio elettra lamborghini 1 elettra lamborghini fuori di seno a sanremo 2

elettra lamborghini 4 elettra lamborghini 6 elettra lamborghini 7 elettra lamborghini 5 elettra lamborghini 1 elettra lamborghini 2 elettra lamborghini 3 elettra lamborghini 6 ELETTRA LAMBORGHINI E IL DILDO IN CAMERA elettra lamborghini 4 ELETTRA LAMBORGHINI elettra lamborghini 8 ELETTRA LAMBORGHINI E IL DILDO IN CAMERA elettra lamborghini 5 elettra lamborghini 2