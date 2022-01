L’AVVOCATO DEL VICEDIRETTORE DEL TG1 BRUNO LUVERÀ SCRIVE A DAGOSPIA: “NON HA MAI ATTRIBUITO AL COMPIANTO PRESIDENTE SASSOLI LA TRASCORSA DIREZIONE DEL TG1, MA HA USATO IL VOCABOLO ‘DEVIAZIONE’ (E NON ‘DIREZIONE’) SEMPLICEMENTE PER INDICARE IL ‘TRANSITO’ DAL GIORNALISMO ALLA POLITICA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO…”

Con riferimento all’articolo pubblicato on line da “Dagospia” in data odierna, dal titolo “ma al TG se lo ricordano Sassoli ? - Al notiziario delle 20 si pesta un merdone durante il lungo omaggio all’ex collega: in uno dei servizi il vicedirettore Bruno Luvera prende uno svarione e attribuisce al presidente del parlamento europeo anche una direzione del tg che non c’e mai stata...”, in nome per conto e nell’interesse del dott. Bruno Luvera, Vi diffido immediatamente -ai sensi di legge- a rettificare la falsa notizia pubblicata e a rimuoverla dai vostri server e dall’accesso on line, trattandosi di informazione completamente falsa e gravemente lesiva della reputazione del vicedirettore del Tg1, del quale viene volgarmente irrisa la professionalita.

Si afferma nell’articolo, peraltro con l’uso di un linguaggio triviale che amplifica la portata diffamatoria del brano pubblicato, che il vicedirettore dott. Bruno Luvera, nel ricordare -nel corso del TG1 delle ore 20 dell’11 gennaio 2022- la figura del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, avrebbe commesso “uno svarione piuttosto grave (successivamente definito dall’autore del brano “scivolone marchiano” n.d.r) che gli attribuiva erroneamente - come si evince nel video qui sotto - oltre alla vicedirezione del Tg1 con Gianni Riotta, anche la direzione, che tuttavia non gli fu mai assegnata”.

Ebbene, e sufficiente ascoltare il servizio televisivo andato in onda per rendersi conto, con la normale diligenza, che il vicedirettore dr. Bruno Luvera non ha mai attribuito al compianto Presidente Sassoli la trascorsa direzione del TG1, ma ha usato il vocabolo “deviazione” (e non “direzione”) semplicemente per indicare il “transito” dal giornalismo alla politica del Presidente del Parlamento Europeo.

Inoltre, nel brano pubblicato da “Dagospia”, si riporta la dichiarazione che, sul falso presupposto dell’ “errore marchiano”, il sito “Vigilanza TV.it”, avrebbe reso il Commissario della Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI on. Michele Anzaldi, il quale definisce l’errore, in realta mai commesso dal dott. Luvera, come “gravissimo” e il suo servizio come “gestito con la solita sciatteria”, con un accenno sprezzante alle vicedirezioni del TG1.

Poiche la falsa informazione fornita e stata, a causa di “Dagospia”, diffusa a una pluralita di persone ed appare particolarmente lesiva -oltre che della intera redazione del TG1- della reputazione di un giornalista noto per la sua serieta ed il suo scrupolo, ribadisco qui, nell’interesse del dott. Luvera, la diffida a rettificare la falsa notizia con lo stesso rilievo grafico con cui e stata pubblicata, a rimuoverla dal sito web di “Dagospia” e dai server, impregiudicato il ricorso agli altri rimedi previsti dall’ordinamento giuridico per la lesione della reputazione determinata dalla propalazione del falso.

Avv. Renato Borzone