24 mag 2024 16:29

L’EDITORIA VA DRITTA VERSO L’ESTINZIONE: I GIORNALI SI FANNO PAGARE DAI LORO CARNEFICI – LA “NEWSCORP” DI RUPERT MURDOCH HA CHIUSO UN ACCORDO CON “OPENAI”, LA SOCIETÀ DI “CHATGPT”: LA SOCIETÀ CHE EDITA “WALL STREET JOURNAL”, IL “TIMES” DI LONDRA E IL “SUN”, INCASSERÀ 250 MILIONI DI DOLLARI IN 5 ANNI PER FORNIRE I PROPRI CONTENUTI PER “ADDESTRARE” L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. LA STESSA CHE POI SARÀ IN GRADO DI SCRIVERE ARTICOLI CON UNA RAPIDITÀ IRRAGGIUNGIBILE DA QUALSIASI ESSERE UMANO…