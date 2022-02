7 feb 2022 19:30

L’EGO ESPANSO DI BARBARELLA D’URSO NON HA CONFINE – IN VISTA DELLA PARTENZA DEL PROGRAMMA “LA PUPA E IL SECCHIONE”, BARBARIE SI È FATTA STAMPARE LA GIGANTOGRAFIA DI UNA SUA FOTO SMALTATISSIMA E L’HA APPICCIATA ALLA PORTA DEL CAMERINO – LA PRESENTATRICE STA SPINGENDO PERCHÉ LA TRASMISSIONE NON SIA REGISTRATA, MA VADA IN DIRETTA IN STILE “GRANDE FRATELLO VIP”…