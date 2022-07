C’ERA DAVVERO BISOGNO DI UN ALTRO FILM SU PINOCCHIO? SÌ, SE LO FA GUILLERMO DEL TORO! – IL TRAILER DELLA PELLICOLA IN STOP-MOTION DEL REGISTA MESSICANO, CHE USCIRÀ SU NETFLIX A DICEMBRE, È UNA MERAVIGLIA CHE HA GIÀ MANDATO IN SOLLUCCHERO I CRITICI – “SLASHFILM”: “CI VUOLE UN TALENTO SPECIALE PER DARE NUOVA VITA A UNA FIABA SECOLARE, MA È ESATTAMENTE QUELLO CHE DEL TORO SEMBRA AVER FATTO. HA CHIARAMENTE PORTATO OGNI BRICIOLO DELLA SUA FORZA NARRATIVA IN QUESTA FAVOLA…” - VIDEO

“Dopo aver visto una versione di "Pinocchio", le hai viste tutte, giusto?”. È la domanda che si fa Jeremy Mathai su “Slash Film”, commentando il trailer, appena uscito, del nuovo film di Guillermo Del Toro sul burattino ideato da Collodi.

Scrive Mathai: “L'idea di un'altra storia sul burattino di legno che vuole diventare un ragazzo vero non sembra avere molta consistenza... fino a quando non si considera il nome del regista, che sembra pienamente intenzionato a dare la sua impronta al racconto.

Guillermo del Toro non è certo estraneo ai tipi di mostri cinematografici che alla maggior parte degli altri (leggi: persone noiose) farebbero ribrezzo. Dopo tutto, questo è il regista che ha trasformato "Hellboy" in una delle migliori e più sincere duologie di supereroi in circolazione, ed è riuscito a strappare una vittoria come miglior film agli Oscar per il film su una donna che si innamora di un uomo pesce.

Così, quando il suo tentativo a lungo rimandato di filtrare la storia di Pinocchio attraverso la sua sensibilità è finalmente diventato realtà, tutti gli addetti ai lavori hanno subito messo questo progetto in cima alla lista dei film più attesi”.

Conclude l’articolo del sito specializzato in cinema: “Ci vuole un talento speciale per dare nuova vita a una fiaba secolare, ma è esattamente quello che Guillermo del Toro sembra aver fatto con questa nuova avventura animata in stop-motion. Ha chiaramente portato ogni briciolo della sua forza narrativa in questa favola”.

Il film debutterà su Netflix a dicembre del 2022

2 - PINOCCHIO, PRIMO TRAILER DEL FILM NETFLIX DI GUILLERMO DEL TORO

Ecco il primo vero e proprio trailer di Pinocchio, il nuovo adattamento della fiaba classica di Carlo Collodi a opera di Guillermo Del Toro. Il film di animazione, realizzato tutto con la tecnica dello stop-motion, uscirà quest'inverno in prossimità delle vacanze natalizie su Netflix. Il trailer mostra una rappresentazione piuttosto cupa e "gotica", se vogliamo, del racconto, con uno stile che è facile definire simile a quello di Tim Burton, giusto per rendere l'idea.

Netflix aveva rilasciato un primissimo teaser sul progetto all'inizio dell'anno, ma questa volta c'è molto di più da mordere. Si sente anche la voce di Ewan McGregor, che interpreterà il Grillo Parlante; nel cast figureranno anche:

David Bradley (Geppetto)

Gregory Mann (Pinocchio)

Finn Wolfhard (Lucignolo)

Cate Blanchett (Sprezzatura)

Ron Perlman (Podesta)

Christoph Waltz (Volpe)

Tilda Swinton (Ruolo ancora non noto)

John Turturro (Ruolo ancora non noto)

Tim Blake Nelson (Ruolo ancora non noto)

Del Toro sarà aiutato alla regia da Mark Gustafson, specialista proprio della tecnica stop-motion.

Del Toro ha descritto Pinocchio come un progetto ad alto valore sentimentale, per via della grande importanza che ha sempre avuto il racconto nella sua vita. La gestazione è stata molto lunga, e solo nel 2020 ha iniziato a prendere forma grazie all'interesse da parte del colosso dello streaming. Ricordiamo che, parallelamente, Disney sta lavorando a un remake live-action del suo classico film di animazione del 1940. In questo progetto Tom Hanks interpreterà Geppetto. Il film dovrebbe arrivare su Disney Plus questo settembre.

