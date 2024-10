C’ERA UNA VOLTA HOLLYWOOD – IL MILIARDARIO BARRY DILLER, GRAN MAGNATE DEI MEDIA (HA CONTRIBUITO A FAR NASCERE LA “FOX”), DECLAMA L’EPITAFFIO DEI GRANDI STUDIOS: “ORMAI LA SILICON VALLEY HA PIÙ POTERE DI HOLLYWOOD SULL’INDUSTRIA DELL’INTRATTENIMENTO. NETFLIX, AMAZON E APPLE SONO DAVVERO I CONTROLLORI DEL SETTORE CINEMATOGRAFICO E TELEVISIVO MONDIALE” – IL RISULTATO, PERÒ, È LA FINE DELLA CREATIVITÀ...

Secondo il miliardario magnate dei media Barry Diller, la Silicon Valley detiene ormai più potere di Hollywood sull'industria dell'intrattenimento. La lunga carriera di Diller, iniziata nella posta dell'agenzia di talenti William Morris, lo ha visto scalare le vette del sistema hollywoodiano, compreso un periodo di 10 anni a capo della Paramount Pictures, dal 1974 al 1984, dove ha supervisionato l'uscita di film classici come Grease e I predatori dell'arca perduta.

L'82enne, attuale presidente e senior executive di IAC ed Expedia Group, ha anche contribuito a creare la rete Fox di Rupert Murdoch, dando il via a programmi come I Simpson e ha anche fondato il canale di shopping QVC.

La sua ricchezza, che ammonta a un patrimonio netto di circa 4,6 miliardi di dollari, è tale che nel 2021 ha aperto un parco galleggiante pubblico nel fiume Hudson a New York. Ora, con decenni di esperienza alle spalle, Diller è convinto che il controllo di Hollywood sull'intrattenimento globale non esista più. “Netflix, Amazon e Apple sono davvero i controllori del settore cinematografico e televisivo mondiale”, ha dichiarato al Financial Times.

Netflix, che oggi dichiara che i suoi utenti consumano più di 183 miliardi di ore di contenuti all'anno sulla sua piattaforma, si sta espandendo anche nelle trasmissioni sportive nel prossimo futuro con l'imminente incontro tra Mike Tyson e Jake Paul, ma Diller teme che la loro influenza stia avendo un effetto negativo quando si tratta di creatività.

“Crederò per sempre che, dal punto di vista creativo, la migliore organizzazione per la creazione di contenuti - film, televisione, qualsiasi cosa - sia quella lineare e ristretta”, afferma. “Nel senso che non fa parte di un gigantesco conglomerato. Non ha altre attività [in corso] se non quella di decidere: qual è l'idea, cosa verrà realizzato”.

Diller ritiene inoltre che la qualità dei contenuti prodotti da aziende come Netflix dovrebbe essere supervisionata dalle persone ai vertici delle organizzazioni, ma crede che non sia così. Aggiunge: “Non è qualcosa che si può delegare. Dovrebbe essere il vostro stesso essere! La persona più anziana [dell'azienda] dovrebbe essere in gioco per il successo o il fallimento del suo prodotto”.

A luglio, il magnate dei media ha fatto un'offerta a sorpresa per rilevare la Paramount che gli avrebbe dato anche il controllo di marchi come CBS, MTV e Nickelodeon. Diller ha ritirato l'offerta dopo essere stato incapace di competere con la rivale e vincitrice Skydance, di proprietà di David Ellison, nonostante ritenesse “di sapere cosa farne”.

“Non penso mai che sia una buona cosa partecipare a un'asta con qualcuno che ha un bilancio molto migliore del tuo”, ammette.

