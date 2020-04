L’EROTISMO FATTO CANZONE - L’ULTIMO ASSOLO DI ENZO CARELLA: ARRIVO’ SECONDO A SANREMO NEL ’79 CON “BARBARA”, IL BRANO SCRITTO DA PASQUALE PANELLA CHE FA L’ELEGIA DEL POMPINO (“IN BOCCA A TE E’ PIU’ BELLO”) - LANGONE: “LE DONNE CON LE GONNE RICORDINO ENZO CARELLA: BATTISTI MINORE, GAINSBOURG ROMANO. LE PROTAGONISTE DELLE SUE CANZONI SONO FELICI DI RICEVERE INDECENTI INVITI E NON DENUNCEREBBERO MAI QUALCUNO PER MOLESTIE SESSUALI” - VIDEO

Da www.corriere.it

ENZO CARELLA

È morto il 21 febbraio Enzo Carrella, cantautore romano. È stato il sito rock.it a dare la notizia, confermata dalla famiglia: era ricoverato da mesi in terapia intensiva, ed è venuto a mancare per un arresto cardiaco.

Nato a Roma nel 1952, iniziò a farsi conoscere a vent’anni grazie al brano Fosse Vero, scritto con Pasquale Panella con cui mantenne un lungo connubio artistico da cui uscì nel 1977 un primo album, Vocazione, seguito nel 1979 da Barbara e altri Carella che conteneva il singolo Barbara che lo portò sul palco di Sanremo dove arrivò secondo.

«Quella di Sanremo è stata per me un’esperienza indimenticabile. Arrivai sul palco dell’Ariston che ero poco più che un’esordiente e conquistai nientemeno che il secondo posto assoluto. Ricordo che la cosa che mi impressionò di più fu il grande nervosismo che serpeggiava dietro le quinte tra i cantanti, sembrava che si stessero giocando la vita. Io, in virtù del mio carattere giocoso e della fortuna di aver raccolto un sacco di voti dalla giuria popolare, riuscii a tenermi fuori dall’andazzo generale, conservando una certa allegria e leggerezza.

ENZO CARELLA

La mia “Barbara” ebbe un discreto successo, infatti, piace ancora oggi, anzi, piace più oggi che allora. Sono molto orgoglioso di questo”», raccontò lui in un’intervista. Il successo fu immediato ma altrettanto repentina l’uscita di scena. Come Carella stesso raccontò: «Dopo Sanremo si passa a in una dimensione del tutto nuova, perché inizi a vendere i dischi e, di conseguenza, senti sulle spalle la responsabilità di un’industria che investe su di te, che ha certe aspettative e che per questi motivi ti mette addosso una grossa pressione.

Un clima per nulla adatto a me: ho sempre suonato in tutta tranquillità per il gusto di suonare, per passione e per amore della musica. Così capii di sentirmi a disagio in quella situazione e perciò ho cominciato a disamorami, distaccandomi subito dopo». Smise anche di ascoltare musica. «Degli artisti italiani non seguo né conosco nessuno, la musica di oggi è per me inascoltabile». Il che non ha impedito che fosse riscoperto dai giovani artisti di oggi. Come il siciliano Colapesce che di recente ha inserito la sua Malamore in un suo album digitale di cover.

CARELLA 1

«A lanciarlo fu Vincenzo Micocci», ha ricordato Michele Mondella, storico promoter musicale e amico personale del musicista, un assoluto outsidernella scena musicale italiana. «Per la genialità dei suoni Enzo fu paragonato musicalmente a Battisti, grazie anche ai testi di Panella che già all’epoca erano erotici, esoterici, visionari. Gli piaceva sperimentare: inventò un modo di cantare assolutamente originale per quegli anni che colpì anche Arbore, che spesso proponeva i suoi brani ad “Alto gradimento”. Era tra i numeri uno della musica». Dopo un lungo periodo di silenzio, nel 2007, era tornato a pubblicare un suo lavoro, Ahoh ye’ nanà. Autore dei testi , sempre l’amico Panella.

2."BARBARA"

Brano scritto da Pasquale Panella

Tentami

Toccami con l'alito

Fammi un caldo in più

Dolce tu per tu

Rubami

Con le treccie allacciami

C'è più smania in noi

che dall'onda in poi

Tienimi

tra le mani e l'anima

Fammi un male tenero

fantasiosa e barbara

Ho freddo in mano

ti tocco piano piano

Ho freddo al pianto

mi faccio accanto accanto

Ho freddo al bacio

ti bevo goccia a goccia

Ho freddo ancora

il freddo m'innamora

Barbara

rapinosa assalimi

Scioglilo per noi

quel tuo senso in più

Morbida

diavola che scivola

con un fuoco in più

notte accesa tu

Fondilo

il mio cuore è zucchero

rosso con le mandorle

Rapinosa mordilo

ENZO CARELLA

Ho freddo in bocca

la bocca tua è albicocca

Ho freddo al naso

la bocca tua è di raso

Ho freddo al collo

in bocca a te è più bello

Ho freddo ancora

il freddo m'innamora

Ho freddo ancora

3. LE DONNE CON LE GONNE RICORDINO ENZO CARELLA

Camillo Langone per il Foglio

Le donne con le gonne perpetuamente ricordino Enzo Carella (1952-2017), Battisti minore, Gainsbourg romano. L’erotismo fatto canzone. La differenza sessuale nella sua forma ludica e incorreggibile.

Lo stesso paroliere del Battisti ultimo e sommo, Pasquale Panella, e dunque un continuo sospetto di fellatio. “Barbara” (“Ho freddo al collo / in bocca a te è più bello”) e “Fosse vero” (“Mentre ti muovi la voglia di / mandarmi giù”) col senno di poi sembrano allenamenti per “L’apparenza” e il suo ariostesco pompino (“Pieghi la schiena / cali il tuo sipario di capelli / sopra l’armamentario voluttuario”).

Le donne nelle canzoni di Carella non portano i pantaloni, sono felici di ricevere indecenti inviti e non denuncerebbero mai qualcuno per molestie sessuali. Le donne con le gonne perpetuamente ricordino Enzo Carella: le altre ascoltino pure Paola Turci.

ENZO CARELLA ncoc15 ric cocciante pasquale panella sanremo enzo carella barbara