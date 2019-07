L’ESTATE ADDOSSO A ELISA E MARA - IL TOPLESS (A META’) DELLA ISOARDI IN PRIMA PAGINA SU “GENTE”: “HO APPENA RIPRESO IN MANO LA MIA VITA DOPO UN PERIODO COMPLICATO. E ORA VIVO LA MIA ESTATE LIBERA”- LA CARFAGNA IN BIKINI STRIMINZITO SI LANCIA IN UN TUFFO OLIMPICO…

Sportiva, tonica, sexy. Mara Carfagna è sempre una donna bellissima al di là delle sue funzioni istituzionali. In copertina su Gente si vede la coordinatrice di Forza Italia in bikini impegnata in un simpatico tuffo in acqua. Il bikini striminzito le sta benissimo ed esalta le sue forme. Mara si gode qualche momento di relax con il compagno Alessandro Ruben, per staccare dagli impegni politici.

Di recente la Carfagna, ex ministro del governo Berlusconi, è stata nominata coordinatrice di Forza Italia. Così si è espressa sullo stato di salute del suo partito: "Abbiamo avviato un percorso di rinnovamento molto coraggioso, perché il presidente Berlusconi il 19 giugno scorso ha aperto un processo di democratizzazione interna che prevede quello che lui stesso ha definito un passo avanti importante per il nostro partito, e cioè la contendibilità di tutte le cariche, ad esclusione della sua".

La vicepresidente della Camera dei Deputati non si è dimenticata le liti che hanno diviso il partito e gli interessi differenti portati avanti dal governatore ligure: "Il Cavaliere ha indicato in me e in Giovanni Toti i coordinatori del partito che in questa fase, sicuramente rivoluzionaria, ma anche molto delicata e complessa, dovranno coadiuvarlo nell'organizzazione generale. Io mi auguro che questo percorso prenda la giusta piega", ha detto.

Mani sul seno, mutandina a pois che copre l'ombelico, sorriso malizioso. Elisa Isoardi, ex di Matteo Salvini, appare splendida in copertina su Gente in edicola. La conduttrice Rai è in topless ma nasconde le sue grazie. Dichiara: "Ho appena ripreso in mano la mia vita dopo un periodo complicato. E ora vivo la mia estate libera". Dopo il lungo fidanzamento Elisa ha voglia di leggerezza.

Mentre Salvini non ha perso tempo, ri-fidanzandosi subito, lei sta bene anche da sola. "Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino", ha detto un po' di tempo fa la bella presentatrice di Cuneo.

