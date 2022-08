Alfonso Signorini per “Chi”

Care lettrici, cari lettori, ultimi giorni di vacanza, ma con la testa siamo già in città.

È bello pensare a tutte le cose che ci attendono, alle nuove avventure che ci prepariamo ad affrontare, ma anche alle vecchie abitudini a cui non vogliamo rinunciare e che ritroveremo al nostro arrivo esattamente come le avevamo lasciate.

Non so se per voi valga lo stesso, ma con me l’estate è stata generosa. Intanto, mi ha regalato giorni spensierati e questo, per la mia testa e il mio pessimo carattere, non era così scontato.

ALFONSO SIGNORINI SULLE DOLOMITI

Penso alle belle serate che ho trascorso a Cesenatico, in compagnia di amici intelligenti, che hanno saputo conversare amabilmente mescolando argomenti impegnativi ad argomenti pop, in quell’alternanza di alto e basso che è ormai la cifra della mia vita.

Penso anche alle riflessioni sulla ricchezza del passato e sulla povertà del presente fatte a casa mia a Cortina con l’arguta amica Irene Ghergo.

Ma anche alle risate fatte sempre a casa mia con Ilary Blasi, che ho trovato più incazzata che triste per le sue ben note vicende sentimentali, o all’arguzia di Enrico Mentana che, come il sottoscritto, alle bollicine dello champagne preferisce le effervescenze del lambrusco (in senso materiale e metaforico...).

IRENE GHERGO E ALFONSO SIGNORINI

L’estate, inoltre, mi ha fatto battere il cuore ed erano anni che questo non succedeva: non chiedetemi di più perché sono fatti miei.

Le emozioni non hanno appagato solo il cuore, ma anche la vista: penso agli scogli di Mykonos, dove la mattina all’alba mi recavo a passeggiare, ma anche ai tramonti della mia Cortina, dove ogni sera non è mai uguale all’altra e dove nuvole e colori fanno a gara a rincorrersi.

alfonso signorini ilary blasi

Insomma, in valigia verso la mia casa di Milano quest’anno mi porterò i ricordi di una stagione felice.

Insieme con una tazza che ho trovato in una vecchia malga austriaca e che ho comperato nonostante non fosse in vendita a caro (anzi carissimo) prezzo, perché racchiudeva in sé tutti i colori di questa estate meravigliosa: il verde dei boschi, l’azzurro del mare, il rosa dei tramonti e il rosso di un cuore che batte... Alla prossima!

