L’HOARA DELLE CAZZATE – “A 15 ANNI IN ESTATE LAVORAVO IN UN BAR DALLE 12 ALLE 16 PER UN GELATO E SE ANDAVA BENE DELLE PATATINE. RAGAZZI, SACRIFICIO E “FAME” – IL TWEET DELL’OPINIONISTA EX DI WALTER ZENGA (E IN CERCA DI UNA CANDIDATURA CON LA LEGA) SCATENA UN VESPAIO – IL PRESIDENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA BONACCINI: “SE LA SUA PROPOSTA È LAVORARE GRATIS, ALLORA SIAMO MESSI MALE. ROBA DA MATTI” – IL GIORNALISTA RAI RICCARDO CUCCHI: “IL LAVORO SI PAGA. LA SCHIAVITÙ È STATA ABOLITA. E ANCHE IL “PANE E ACQUA”, O SE PREFERISCE, “GELATO E PATATINE” – LA REPLICA DELLA BORSELLI

Valentina Baldisserri per corriere.it

hoara borselli

Toccare l’argomento lavoro sui social, invitare i giovani ai sacrifici, citare le proprie esperienze «a titolo gratuito» , può essere esercizio molto pericoloso. Soprattutto se è un personaggio noto a farlo.

Hoara Borselli (ex modella e attrice, ex fidanzata di Walter Zenga, oggi opinionista nei talk di Mediaset) è finita nel tritacarne social, massacrata dagli utenti di Twitter per aver pubblicato la seguente riflessione: «A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare. Poche ore, dalle 12 alle 16. Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine. Si parte sempre dal basso ragazzi. Sacrificio e “fame”. Credo sia ciò che manca oggi».

hoara borselli 4

Centinaia le reazioni. C’è chi ha ironizzato: «Hoara vieni a pulirmi casa ti do una pizzetta», «Gli straordinari venivano pagati a granite?», e chi si è molto arrabbiato: «Il problema non è lei che pagano per dire queste p..., il problema sono i c... che pensano che dica cose giuste».

C’è chi ha rinfacciato a Hoara il passato di fidanzata di Zenga che «di sacrifici non ne ha fatti troppi», chi ha resuscitato i suoi calendari o i film di scarso successo.

Scrive Filippo Rossi, barman: «L’Italia è quel fantastico paese, dove la morale sui giovani che “non lavorano” viene fatta da una che può permettersi di stare a scrivere minch... su twitter, perché ha fatto un calendario ed è stata la ex di Zenga. Mentre io a 24 anni faccio due lavori».

bonaccini

Duro l’intervento del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini: «Un conto è sacrificio e umiltà, che aiutano sempre, ma se la sua proposta è lavorare gratis, solo perché si è giovani, allora siamo proprio messi male. Roba da matti».

Reazione polemica anche del giornalista Rai Riccardo Cucchi: « Il lavoro si paga, a 15 anni o a 60, per due ore o per otto. La schiavitù è stata abolita. E anche il “pane e acqua”, o se preferisce, “gelato e patatine”».

riccardo cucchi

Attaccata, Hoara Borselli si è vista costretta a intervenire con un secondo tweet: «Scrivere che per divertimento a 15 anni lavoravo in un piccolo bar sulla spiaggia, senza obblighi, impegno, ma solo voglia di imparare qualcosa in cambio di gelati ha sollevato clamore. Ragazzi se è per questo ho fatto pure 2 anni di radio a rimborso spese. Così vi scatenate». Detto, fatto. Borselli è diventata di tendenza su Twitter (cosi come il suo ex Zenga).

hoara borselli 2 hoara borselli hoara borselli 8 hoara borselli 7 hoara borselli 6 HOARA BORSELLI una foto di hoara borselli panarea hoara borselli 2 alessia merz e hoara borselli panarea hoara borselli 24 hoara borselli 22 hoara borselli 21 hoara borselli 19 hoara borselli 8 hoara borselli 9 hoara borselli 20 hoara borselli 11 hoara borselli 23 hoara borselli 10 hoara borselli hoara borselli panarea 1 hoara borselli 4 hoara borselli 12 panarea hoara borselli 1 hoara borselli 13 hoara borselli 17 hoara borselli 16 hoara borselli 3 hoara borselli hoara borselli 9 hoara borselli 8 hoara borselli 18 hoara borselli 21 hoara borselli 20 hoara borselli 1 hoara borselli 11 hoara borselli in vita da paparazzo 1