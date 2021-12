L’HOLLAND VOLANTE - DA PROMETTENTE SEMI-SCONOSCIUTO A NOME TRA I PIÙ INFLUENTI DI HOLLYWOOD, GRAZIE A SPIDERMAN TOM HOLLAND HA FATTO FORTUNA - LA SUA CARRIERA ARTISTICA NASCE DALLA DANZA, ENTRANDO NEL CAST DI BILLY ELLIOT, PRIMA IN UN RUOLO SECONDARIO E POI VESTENDO I PANNI DEL PROTAGONISTA – NEL 2015 L’OCCASIONE DELLA VITA, QUANDO VIENE SCELTO PER INTERPRETARE PETER PARKER – E SI E' FIDANZATO CON ZENDAYA, CHE INTERPRETA LA RAGAZZA DI SPIDERMAN NEI NUOVI FILM…

tom holland 5

Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

«Attento a ciò che desideri, Parker». Nell'ultimo, fortunatissimo Spider- Man: No Way Home - il film più visto nell'era della pandemia, con oltre un miliardo di incassi nel mondo in nemmeno un mese di programmazione nelle sale - Benedict Cumberbatch, avvolto nel mantello di Doctor Strange, si rivolge così all'eroe teenager Tom Holland.

Un monito che sembra valere anche per questo attore che a 25 anni si ritrova ad essere (e quasi di colpo) da promettente semi-sconosciuto a nome tra i più influenti di Hollywood. Se la vita di Peter Parker non è più stata la stessa dopo il morso del ragno, quella di Tom Holland è cambiata per sempre dopo che, nel 2015, è stato scelto per diventare al cinema l'Uomo Ragno.

tom holland 4

Dopo Tobey Maguire e Andrew Garfield, toccava quindi a questo ragazzo inglese di neanche vent' anni (è nato nel 1996) interpretare uno dei super eroi più amati di sempre. Anche da lui. «Era il mio preferito tra tutti - ha raccontato -. Sono cresciuto con i film in cui lo interpretava Tobey Maguire: per me lavorarci in questo ultimo capitolo è stato una specie di sogno». Negli anni in cui lui seguiva al cinema le vicende di Spider-Man (non immaginando che un giorno lo sarebbe diventato), Tom Holland ballava.

La sua carriera artistica nasce infatti dalla danza, entrando molto presto nel cast di uno dei musical più celebri di sempre, Billy Elliot. Non nei panni del protagonista, ma in quelli del suo migliore amico, ricevendo da subito recensioni entusiastiche. Era il 2008 e Holland stava già facendo capire a chi lo vedeva di non essere solo un bravo ballerino ma anche un vero interprete. Tanto che pochi mesi dopo, Billy diventa lui: un ruolo che ha poi continuato a interpretare fino al 2010.

tom holland billy elliot 2

Quindi, la piroetta inattesa: chiudere con il ballo per dedicarsi a tempo pieno alla recitazione. Poco dopo è nel cast di The Impossible, nei panni del figlio di Naomi Watts e Ewan McGregor nel film che ripercorre il terremoto e maremoto dell'Oceano Indiano del 2004. Seguono altri ruoli, tutti convincenti, ma il suo nome non è ancora noto al grande pubblico, fino a che nel 2015 arriva l'occasione: il provino per diventare il nuovo Spider-Man.

«In realtà - ha fatto sapere - i provini sono durati cinque mesi. Fino a quando sono arrivato all'ultimo, dove mi hanno detto: ti diremo qualcosa domani. Il giorno dopo non avevo ricevuto chiamate, nulla, ma come tanti altri ragazzi della mia età mi ero collegato sul sito della Marvel, perché quel giorno avrebbero rivelato pubblicamente chi sarebbe stato il prossimo Uomo Ragno. C'era una specie di conto alla rovescia... e alla fine ero io! Non ci potevo credere, anche mio fratello più piccolo era impazzito. Cinque minuti dopo mi ha chiamato il mio agente: "Tom, ho una notizia sensazionale da darti..."».

tom holland 9

Da un grande potere derivano grandi responsabilità e questo giovane uomo con la faccia pulita e lo sguardo furbetto (eredità forse del suo passato da studente modello) non le ha mai deluse. La sua versione del super eroe-ragazzino (oltre ad essere giovane dimostra meno anni di quelli che ha) alle prese con problemi decisamente terreni, timido ma coraggioso, un po' goffo ma pronto a rimediare, ha da subito convinto chiunque.

E forse anche più dei suoi precedenti, almeno stando al botteghino. Holland sembra somigliare tanto al suo eroe. Non bastasse, a completare la favola, l'amore con Mary Jane, che negli ultimi capitoli diventa solo MJ, e che ha il volto di Zendaya. Nell'ennesimo parallelismo tra finzione e realtà, il rapporto tra i due è proseguito fuori dal grande schermo, dapprima riservatamente e ora con timide e dolci dichiarazioni social da parte di entrambi.

tom holland zendaya 5

«Il mio Spider-Man - ha scritto lei, pubblicando una foto di lui sul suo profilo Instagram, seguito da 118 milioni di follower -. Sono così fiera di te... certe cose non cambiano mai». Holland invece, qualche giorno prima aveva pubblicato (più di 56 milioni di seguaci per lui) una foto della fidanzata parlando di lei come della «persona più incredibile al mondo». Quello che basta per far sognare ancora di più i fan dell'eroe ragazzino con il superpotere di riuscire a realizzare tutto quello che desidera.

tom holland zendaya 2 tom holland zendaya 1 tom holland zendaya 7 tom holland billy elliot 3 tom holland 2 tom holland spider man no way home tom holland spider man no way home spider man no way home tom holland spider man no way home tom holland spider man no way home tom holland 10 tom holland 11 tom holland zendaya 3 tom holland 1 tom holland billy elliot 1 tom holland 3 tom holland 6 tom holland zendaya 4 tom holland 7 tom holland zendaya 6 tom holland billy elliot tom holland zendaya spider man no way home tom holland 8