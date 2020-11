L’INCOMPETENZA AL POTERE – SAPETE CHI È IL NUOVO DIRETTORE DEL TEATRO DI ROMA? È UN MANAGER DI GAS E PETROLI, PIER FRANCESCO PINELLI - FRANCO CORDELLI: "PERCHÉ QUESTA SCELTA? PINELLI, CHI È? PERCHÉ COSTUI È UN INGEGNERE IDRAULICO, E DEL TEATRO, SE SI FA ECCEZIONE DEL LAVORO COME COMMISSARIO PRESSO L'INDA E GLI ENTI LIRICO SINFONICI, MOLTO IGNORA. COME SI FA A NOMINARE DIRETTORE DI UNO DEI DUE PIÙ IMPORTANTI TEATRI ITALIANI UNA SIMILE PERSONALITÀ?”

Franco Cordelli per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

In tanti avevano risposto al bando dell' Argentina per la direzione del Teatro di Roma.

Poiché il Consiglio di Amministrazione era evidentemente incapace da sé solo di scegliere, furono nominati tre «saggi»: e tre candidati restavano in attesa.

pier francesco pinelli

Uno di loro, Anna Cremonini, all' ultimo momento si ritirò. Rimanevano in due, il regista Luca De Fusco e il signor Pier Francesco Pinelli.

Tra i due, come avevo scritto, De Fusco era con ogni probabilità inconciliabile con il consulente artistico Giorgio Barberio Corsetti, per breve tempo direttore, ma retrocesso poi alla carica attuale nonostante l' irregolarità da lui commessa.

anna cremonini

L' altro, Pinelli, chi è? Nessuno lo sa. O pochi lo sanno. Mi riferisco all' ambiente teatrale, e questa non è notizia di poco conto.

Perché nessuno sa chi è Pinelli? Perché costui è un ingegnere idraulico, e del teatro, se si fa eccezione del lavoro come commissario presso l' Inda e gli enti lirico sinfonici, molto ignora.

Considerando il voto contrario della rappresentante del Mibact, come si fa a nominare direttore di uno dei due più importanti teatri italiani una simile personalità?

Non bastava lo sfregio operato dal Piccolo (la nomina del tutto improvvisa e fuori norma di due consiglieri di Amministrazione in più per raggiungere la maggioranza).

luca de fusco

Adesso abbiamo come direttore dell' Argentina un signore che ha dichiarato di non conoscerne la storia, laddove lo Statuto dell' Argentina e il bando richiedevano una competenza non solo di tipo manageriale.

Non è necessario un computer, basta uno smartphone. Provate a digitare Fonsatti, direttore del Carignano Torino (ne è consulente artistico Valerio Binasco) e subito dopo Pinelli. Confrontatene i curricula. La differenza è lampante.

Ma ormai i giochi sono fatti. Non resta da constatare altro che lo scandalo culturale, e non solo: è sotto i nostri occhi.

filippo fonsatti 1

Direttore del Teatro di Roma è, lo ripeto, il manager di gas e petroli Pier Francesco Pinelli.

