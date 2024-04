L’ISOLA È PARTITA E SI È GIÀ SPIAGGIATA - C’ERA GRANDE ATTESA PER QUESTA NUOVA EDIZIONE DELL’“ISOLA DEI FAMOSI”, MA PER ADESSO LE NOVITÀ TANTO STROMBAZZATE LATITANO - A PARTE VLADIMIR LUXURIA, CHE HA FATTO IL SALTO DA INVIATA A PRESENTATRICE, LO SHOW È ARENATO SEMPRE SULLE STESSE DINAMICHE VECCHIE DI 18 ANNI: I FAMOSI SONO SEMPRE MENO FAMOSI E LE LITI SONO SEMPRE MENO LITI – L’UNICA NOVITÀ È CHE ACCANTO AI PRESUNTI VIP, SI AFFIANCHERANNO QUATTRO CONCORRENTI SCONOSCIUTI - CHE FINE HANNO FATTI I VINCITORI DELLE PASSATE EDIZIONI

Estratto dell’articolo di Maria Elena Barnabi per “Gente”

vladimir luxuria all isola dei famosi 2024

Certo, mica è facile inventarsi qualcosa di nuovo alla diciottesima volta che si fa qualcosa. Se poi la cosa che fai per 18 volte è L’isola dei famosi, un format televisivo amatissimo e diffuso in tutto il mondo, le difficoltà creative aumentano moltissimo. Se a tutto questo aggiungi che la nuova Isola – il primo programma Mediaset con una persona transessuale alla guida – è una delle cartine di tornasole della nuova dirigenza del Biscione per dimostrare che il trash è acqua passata, gli ostacoli alla creatività possono diventare paletti enormi.

isola dei famosi 2024

Insomma, sappiamo benissimo che questa edizione dell’Isola è davvero una bella gatta da pelare. Però siccome negli ultimi anni le edizioni sono state sempre più fiacche, i famosi sempre meno famosi, le liti sempre meno liti, la fame sempre meno fame, c’era un bel margine di crescita. Eravamo pieni di speranze (e lo siamo ancora!). Anche perché la nuova presentatrice del programma Vladimir Luxuria – che ne è stata vincitrice, opinionista e inviata – ci aveva fatto ben sperare. Prima dell’inizio dello show aveva detto:

isola dei famosi 2024 8

«Ci saranno dei cambiamenti, delle novità assolute. E ci sarà una maggiore severità rispetto alle edizioni precedenti. Saremo più inflessibili, li affameremo ancora di più». Ecco, da ciò che abbiamo visto fino a oggi, non possiamo certo dire che la severità sia il leitmotiv di questa nuova Isola, né che pulluli di novità.

dove sono le novità?

isola dei famosi 2024 5

Appunto, cominciamo dalle novità. Nelle prime puntate c’è stata la rivelazione che oltre ai 13 naufraghi famosi (i nomi più conosciuti? Joe Bastianich, la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali e il ballerino Samuel Peron), ce ne sono altri quattro “non famosi”: un pescivendolo, una contessa, una modella e un giovane poeta (che aveva già partecipato al reality di Netflix Summer Job).

Ovviamente i “non famosi” sono pieni di critiche verso i vip, e questa forse sarà una delle parti più divertenti da osservare. «Se per novità si intendeva l’inserimento a sorpresa dei “non famosi”, mi pare che si sia proprio sbagliato», dice Renato Franco, giornalista e critico televisivo del Corriere della sera. «Si chiama L’isola dei famosi, i famosi ci devono essere. Capisco che i “non famosi” o i “poco famosi” costino meno – alla fine hai un cast di 17 persone ma ne paghi la metà – però è una cosa antistorica […] ». Gli fa eco Giuseppe Candela, critico televisivo del Fatto Quotidiano e Dagospia. «Io Greta Zuccarello davvero non sapevo chi fosse, immaginatevi chi sta a casa. Alcuni concorrenti sono talmente sconosciuti che potrebbero condurre un programma nel Daytime estivo di Raiuno, come ho scritto sui social».

isola dei famosi 2024 6

Un cast frizzante (?)

[…] « forse il problema principale di questa Isola è che sembrano un po’ tutti fuori ruolo», torna alla carica Giuseppe Candela. «Pare che siano tasselli fuori posto. Vladimir non se l’è cavata male, ma nell’ottica di una “non conduttrice”. Insomma, non è una presentatrice come Simona Ventura, Dario Maltese non è certo Alfonso Signorini, capace di fare commenti sagaci perché conosce la materia.

isola dei famosi 2024 4

E Sonia Bruganelli è vista e rivista. Non mi pare un valore aggiunto». Vogliamo spendere una parola carina anche sull’inviata Elenoire Casalegno? «[…] la sua telecronaca è eccessiva. E poi certamente manca la dinamica

delle continue punzecchiature che c’erano tra Alvin e Ilary Blasi: erano molto divertenti».

[…] Quello che possiamo augurarci è che questa Isola ci faccia vedere più “ciccia”, più vita vera, più “sangue e fatica” e meno studio, meno bla bla, meno dibattito. In fondo di parole ne sentiamo tutti troppe ogni giorno. Vogliamo soltanto divertirci, guardando i ricchi e i famosi che piangono come noi. O magari più di noi.

isola dei famosi 2024 3

CHE FINE HANNO FATTO TUTTI I VINCITORI

Tra i valorosi vincitori delle 17 edizioni dell’Isola dei famosi, c’è chi furbamente dallo show ha preso tutto quello che c’era da prendere - come Luxuria che ne è diventata presentatrice - chi invece è affogato miseramente nell’oblio, come il primo trionfatore Walter Nudo. In mezzo, c’è tutta una variegata pletora di showgirl, soubrette, ex sportivi, speaker radio ed ex qualcosa che hanno saputo sfruttare la notorietà (e il cachet) dello show in modo più o meno sapiente. Alcuni hanno cambiato vita (Muñiz, Vaporidis e Calvani), altri hanno dimostrato chi sono davvero (Del Santo e Mazzoli), altri invece sono stati meteore poi dimenticate (Battaglia chi?). Ve li presentiamo tutti.

isola dei famosi 2024 2

IL PRIMO - Walter Nudo

Dopo l’Isola, non se l’è vista bene: un incidente grave, tre ictus, la depressione, i flop. Ora il libro La vita accade per te. Un viaggio alla scoperta della felicità.

IL BELLO - Sergio Muñiz

Conquistò tutti con la sua bellezza. Modello, cantante, attore di teatro e appassionato di yoga, vive a Levanto con la compagna, il figlio e tre gatti.

LA RESILIENTE - Lory Del Santo

Fu la prima donna a vincere l’Isola, dimostrando di avere molta tenacia. E vista la sua vita incredibile (ha perso 3 figli) come sarebbe altrimenti?

isola dei famosi 2024 1

IL CAMBIO VITA - Luca Calvani

Vinse da attore semisconosciuto, ma dopo l’Isola divenne famoso. Dopo una figlia e un coming out, vive con il compagno in Toscana dove ha un hotel di charme.

LA “REUCCIA” - Manuela Villa

Figlia naturale (ma riconosciuta dopo 21 anni di battaglie legali) del “reuccio” Claudio Villa, fu molto amata all’Isola. Si divide tra musica e teatro.

L’EN PLEIN - Vladimir Luxuria

Nel 2008 Luxuria passò direttamente dal Parlamento all’Honduras. Dopo la vittoria è stata inviata e opinionista. Quest’anno è conduttrice.

IL FIGLIO DI - Daniele Battaglia

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 10

Entrò nel cast in quanto figlio di Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, insieme ad altri 3 figli di famosi e ne uscì vincitore a sorpresa. Vivacchia nelle radio.

L’EX VELINA - Giorgia Palmas

Vinse grazie al suo understatement tra le polemiche delle naufraghe Eleonora Brigliadori e Nina Moric. Oggi è regina dei social con il marito Filippo Magnini.

LA SVAMPITA - Antonella Elia

Dopo aver partecipato alla seconda edizione (storica la lite con Aida Yespica), nel 2012 tornò e vinse. Dimostrando che non è svampita proprio per niente.

LE GEMELLE - Le Donatella

Lanciate 19enni da X Factor, dopo la vittoria all’Isola si sono divise tra musica, reality show e amori sbagliati. Oggi fanno le influencer e la radio.

isola dei famosi 2024 7

IL PUGILE - Giacobbe Fragomeni

Campione mondiale di Boxe con una infanzia difficile, vinse una delle edizioni più brutte. Oggi gestisce una importante palestra di pugilato.

IL GURU - Raz Degan

In Honduras, Raz ha costruito la sua vittoria con il suo fare da saggio guru. Oggi fa sempre il regista e l’attore e vive in un trullo in Puglia.

IL PIU' VECCHIO - Nino Formicola

Quando vinse la tredicesima Isola (famosa per lo scandalo delle canne fumate da un concorrente) aveva 64 anni. Record d’età imbattuto.

tweet sulla prima puntata dell isola dei famosi 11

IL JUDOKA - Marco Maddaloni

Ex campione di judo (attuale professione sconosciuta), ha fortunosamente vinto lo show. Poi ci ha riprovato con il Grande Fratello. Altro da dire non c’è.

LO YOUTUBER - Awed

Non c’è da stupirsi che l’edizione dell’Isola post pandemia sia stata vinta da una star dei social. Simone Paciello (vero nome di Awed) continua a stare su YouTube.

IL LEADER - Nicolas Vaporidis

Dopo aver vinto l’Isola da leader, l’ex attore ha confessato di aver partecipato solo per i soldi. Che ha usato per la sua nuova attività: aprire ristoranti.

vladimir luxuria isola dei famosi

L’OUTSIDER - Marco Mazzoli

Animalista e dissacrante, l’inventore del programma radio più pazzo e più ascoltato d’Italia (Lo zoo di 105), ha sbancato nel 2023.

vladimir luxuria isola dei famosi 2