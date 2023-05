gian maria sainato

Ivan Rota per Dagospia

Web impazzito per la nuova liason che starebbe nascendo all’ Isola dei Famosi : Gian Maria Sainato ha confessato a Helena Prestes di provare un’ attrazione corrisposta per Cristina Scuccia :”“Io e Cristina abbiamo passato molto tempo insieme, una sera al fuoco senza telecamerele ho detto ‘ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza, mi piace il tuo carattere‘ e lei mi ha risposto ‘anche tu penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io qua non inizierei nessuna frequentazione‘”.

Ha poi proseguito:”“Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì… lei preferisce non continuare ad approfondire la nostra conoscenza sull’Isola, ma di continuare la nostra conoscenza a Milano. […] Non avrei avuto problemi a far nascere una storia d’amore qua a L’Isola, ma lei sì.” Ricordiamo che tre anni orsono Gian Maria Sainato ha fatto coming out dichiarandosi gay…

Helena Prestes ha poi detto che l’ ex suora ha mentito su molte cose e di non sapere se sta con un uomo o con una donna. Sainato é rimasto spiazzato perché a lui Cristina Scuccia ha confessato di essere single. Inoltre Scuccia si é arrabbiata con Prestes accusandola di averle fatto rivelare di avere una frequentazione. Qui bisogna chiarire: Ilary Blasi, finalmente si carbura. Facce sognà…

Non si nega a nessuno un red carpet: ecco al Festival di Cannes , Melissa Satta, con Matteo Berrettini: E poi Cecilia Rodriguez. Ma hanno film da presentare? No. E poteva mancare Giulia De Lellis? Certo che no. Si è peró attirata molte critiche per il look che l’ha fatta sembrare a una sosia di Giorgina Rodriguez, la donna di Ronaldo. Ora, sulla Montée des Marches, aspettiamo Gegia…

Sempre a Cannes, sul red carpet, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson vengono ripresi mentre discutono animatamente con un membro dello staff. Sembrava una lite furiosa ma l’assistente ha detto:” "Mi hanno semplicemente chiesto se dovevano tornare all'inizio del tappeto con il resto della troupe cinematografica (non faccio parte della sicurezza). E con le grida dei fotografi, avevano bisogno di parlare ad alta voce.” Solo che ci hanno creduto in pochi.

“Toccatemi tutto, ma non i miei messaggi privati: Cristiano Malgioglio furioso con Giuseppe Giofré, giudice con lui e Michele Bravi a Amici : si é incazzato perché Giofré ha mandato a tutti, anche a Silvia Toffanin che li ha poi trasmessi a Verissimo, i messaggi vocali che gli mandava. A dire il vero, non erano molto compromettenti : la Malgy é furba…

Durante una pausa del suo programma Generazione Z su Rai Due, Monica Setta ha incrociato in sala trucco Serena Bortone che non l’ha salutata e si è girata dall’ altra parte. Pare proprio che la Bortone non sarà confermata al timone di Oggi un altro Giorno su Rai Uno. Vede nella Setta una rivale?

La Setta non ha fatto un plissé: è tornata in studio e ha festeggiato l’ultima puntata con Lino Banfi, Barbara Foria (guarda caso, imitatrice di Serena Bortone), Giorgia Cardinaletti, Milena Miconi e i ragazzi (tra cui la figlia Gaia appartenente alla Genz). Per loro maxi torta cantando con il tenore Piero Mazzocchetti il remix di Quando Quando Quando con strofa finale "Generazione tornerà a settembre". Forte del cinque per cento di share e un costo medio inferiore ai diecimila euro a puntata, Generazione Z é quindi riconfermato .

Anche Antonella Clerici a rischio? Strana battuta della conduttrice di É sempre Mezzogiorno dopo essersi avvicinata a un’assistente china sul pavimento: “Interrompo la trasmissione. Cosa stai facendo?“. “Si è rotto un pezzo di pavimento e avevo paura che qualcuno cadesse!“, le ha risposto. Antonella Clerici ha quindi pronunciato una frase sibillina: “Noi diciamo sempre la verità, fin troppo! Prima o poi infatti ci cacceranno, ma non importa, fa niente“.

Al Bano si è incazzato con Damiano David , frontman dei Maneskin per l’ultima foto che ha postato: non per il fatto che é nudo, ma perché fuma uno spinello: “Ognuno della sua vita può fare quello che vuole, però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis». Ricordiamo che l’anziano cantante si separò da Romina Power proprio a causa delle canne: "…il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno.”

“Residuati” del Grande Fratello Vip: l’iroso Daniele Dal Moro, squalificato dal reality, ha messo molti like sotto le foto, anche vecchie, di una ragazza. I fan ho hanno fatto notare alla di lui fidanzata Oriana Marzoli che si è incazzata. Lui ha sbroccato: “Il follow l’ho tolto perché (come sempre per colpa vostra) Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere.. stupido io! Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie…E mo’ ve ne andata a fare in culo! Bye”.

