L’ITALIA DAL BUCO DELLA SERRATURA: “NOVELLA 2000” FESTEGGIA I SUOI PRIMI 100 ANNI - L’EDITORIALE DI DANIELA SANTANCHÉ: “SONO ORGOGLIOSA DI ESSERE EDITORE CON VISIBILIA DI NOVELLA. MI FA IMPRESSIONE VEDERE SULLE PAGINE DEI PRIMI ANNI DI NOVELLA FIRME STORICHE DELLA NOSTRA CULTURA COME PIRANDELLO, GRAZIA DELEDDA, D’ANNUNZIO, GIORGIO SCERBANENCO. E QUESTO MI RENDE ANCORA PIÙ ORGOGLIOSA DI AVER SALVATO UN GIORNALE REINVENTATO NEGLI ANNI SESSANTA DA ENZO BIAGI CHE AGGIUNSE QUEL “2000”…”

Daniela Santanché per “Novella 2000”

I 100 ANNI DI NOVELLA 2000

Sono orgogliosa di essere editore con Visibilia di Novella 2000. Quando, cinque anni fa, ho deciso di rilevare questa testata con il suo marchio storico, altri editori mi hanno dato della folle: come pensavo di poter tornare al successo in edicola quando il mercato appariva così compromesso? Mi è venuto in mente mio padre che mi diceva sempre: «Se hai un progetto imprenditoriale confrontati con tutti e se ti dicono che è una buona idea non farlo, se ti dicono che è sbagliata sarà un successo».

Oggi Novella 2000 è un giornale in crescita, i numeri e i conti tornano e si è creata una sinergia tra il giornale cartaceo, quello che trovate in edicola, e il web. Oggi Novella 2000 ha trovato in Novella2000.it il suo complemento. E insieme hanno superato il lockdown brillantemente.

I 100 ANNI DI NOVELLA 2000

Sono passati 100 anni, mi fa persino impressione quando sfoglio l’archivio che ho in ufficio e vedo sulle pagine dei primi anni di Novella firme storiche della nostra cultura come Luigi Pirandello, Grazia Deledda, Gabriele D’Annunzio, Giorgio Scerbanenco. E questo mi rende ancora più orgogliosa di aver salvato un giornale reinventato negli anni Sessanta da un padre del giornalismo come Enzo Biagi che aggiunse quel “2000” facendolo diventare, ieri come oggi, il giornale leader della cronaca rosa.

ROBERTO ALESSI

Ecco perché ho voluto celebrare Novella 2000 con un volume che sarà un libro molto interessante per chi è appassionato di costume, una sorta di storia d’Italia attraverso il gossip.Un ringraziamento speciale va, non solo ai giornalisti e al direttore, come all’editore Mauro Morellini, ma alle nostre lettrici e ai nostri lettori che ci seguono e ci sostengono, e a chi vede in Novella 2000 il mezzo cui affidare la promozione dei propri prodotti.

I 100 ANNI DI NOVELLA 2000

I 100 ANNI DI NOVELLA 2000 la quarantena di malena novella 2000 fedez e chiara ferragni su novella 2000 fedez e chiara ferragni su novella 2000 2 LA QUARANTENA DI ROCCO SIFFREDI - NOVELLA 2000 novella 2000 novella 2000 NOVELLA 2000 INTERVISTA ALBERTO DE PISIS IL FIDANZATO GAY DI TAYLOR MEGA NOVELLA 2000 - COPERTINA 4 SETTEMBRE 2019 NOVELLA 2000 - MASSIMO BOLDI E SANDRA VEZZA NOVELLA 2000 FRANCESCA CIPRIANI WALTER NUDO MARIO CIPOLLINI NOVELLA 2000 sandra milo in love con alessandro rorato su novella 2000 1 sandra milo in love con alessandro rorato su novella 2000 la quarantena di malena novella 2000 1 giorgio armani a formentera novella 2000 LA COPERTINA DI NOVELLA 2000 CON FIORELLO - IN EDICOLA DAL 17 LUGLIO corona e le donatella da novella 2000 COPERTINA NOVELLA 2000 - 7 AGOSTO 2019 afef e alessandro del bono a porto cervo novella 2000 VENTI ANNI DI DAGOSPIA SU NOVELLA 2000