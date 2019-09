30 set 2019 10:10

L’ORA DI LETTERATURA A CURA DI GIULIA DE LELLIS - L’ESTRATTO DAL SUO LIBRO “LE CORNA STANNO BENE SU TUTTO”: “ENTRO IN DOCCIA PER INERZIA. LAVO I CAPELLI GRATTANDOMI IL CAPO IN MANIERA OSSESSIVA. FORSE VOGLIO STRAPPARMI IL CERVELLO A MANI NUDE, PER BUTTARLO NEL CESSO. COME HO FATTO? COME HO POTUTO FARMI BACIARE, TOCCARE, ANNUSARE? LA TRAGEDIA È CHE MI SONO FATTA PURE QUELLA MALEDETTA DEPILAZIONE DEFINITIVA…”