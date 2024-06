L’OSSERVATORIO GIOVANI-EDITORI È DIVENTATO GRANDE – 24 ANNI FA ANDREA CECCHERINI, INSIEME A RIFFESER MONTI E CESARE ROMITI, LANCIÒ IL PROGETTO PER “FARE DEI GIOVANI DI OGGI I CITTADINI DI DOMANI” – MIGLIAIA I RAGAZZI CHE HANNO POTUTO ACCRESCERE LE PROPRIE COMPETENZE SU MEDIA E FINANZA, E CHE GRAZIE ALL’OSSERVATORIO HANNO POTUTO INCONTRARE I GRANDI PROTAGONISTI DELL’EDITORIA E DELLA FINANZA, DA TIM COOK A CHRISTINE LAGARDE E JOE KHAN

Estratto da www.lanazione.it

ANDREA CECCHERINI CON LO STAFF DELL OSSERVATORIO GIOVANI EDITORI

Era il 5 giugno del 2000 quando, stringendosi la mano, Andrea Riffeser Monti, Cesare Romiti e Andrea Ceccherini diedero vita all’Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Un progetto che […] aveva l’obiettivo di "fare dei giovani di oggi i cittadini di domani", attraverso lo sviluppo del pensiero critico […].

Sono passati 24 anni e l’avventura […] è diventata ormai leader sia nella media che nella economic-Financial literacy con migliaia di ragazzi e ragazze che […] hanno potuto conoscere grandi protagonisti del mondo dei media e della finanza, dell’Hi-tech, nazionali e soprattutto internazionali, tra cui il leader di Apple Tim Cook.

ANDREA CECCHERINI TIM COOK

In quest’ultimo anno, l’Osservatorio ha proseguito il suo percorso di internazionalizzazione […] prima ospitando sul tema di economic-financial literacy la presidente della Bce Christine Lagarde, poi con lo sbarco in Spagna del progetto di tech-media literacy e, pochi giorni fa, invitando il direttore The New York Times Joe Kahn, a parlare […] con 400 studenti italiani e spagnoli. Un impegno verso i giovani premiato col riconoscimento da parte di tre Presidenti della Repubblica: Ciampi, Napolitano e Mattarella.

ANDREA CECCHERINI - GIORGIO NAPOLITANO Sergio Mattarella e Andrea Ceccherini andrea ceccherini andrea ceccherini joe kahn agnese pini andrea ceccherini joachim nagel maria latella 2 ANDREA CECCHERINI - GIORGIO NAPOLITANO ANDREA CECCHERINI CHRISTINE LAGARDE andrea ceccherini francois villeroy de galhau. Andrea Ceccherini e Jan Koum Dean Baquet - Andrea Ceccherini - Gerard Baker - Davan Maharaj da sx russllyn ali ceo xq project, laurene powell jobs fondatrice e presidente emerson collective e andrea ceccherini presidente osservatorio permanente giovani editori Andrea Ceccherini e Laurene Powell jobs christine lagarde Xavier Giocanti andrea ceccherini 7 Andrea Ceccherini e James Murdoch patrick soon shiong andrea ceccherini Jill Abramson del New York Times Andrea Ceccherini e Gerard Baker del Wall St Journal andrea ceccherini(3) andrea ceccherini(2) tim cook e andrea ceccherini 3 andrea ceccherini e luca maestri tim cook e andrea ceccherini andrea ceccherini francois villeroy de galhau. ANDREA CECCHERINI TIM COOK gerard baker andrea ceccherini patrick soon shiong antonio di bella andrea ceccherini pietro labriola dario nardella e andrea ceccherini andrea ceccherini e eugenio giani andrea ceccherini e eugenio giani con il pegaso d'oro andrea ceccherini sergio mattarella andrea ceccherini foto di bacco andrea ceccherini con i nonino foto di bacco carlo messina andrea ceccherini maria latella young factor andrea ceccherini con studenti yf 2022 (1) andrea orcel e ceccherini young factor JOHN ELKANN ANDREA CECCHERINI 1 andrea ceccherini young factor ANDREA CECCHERINI CHRISTINE LAGARDE pablo hernandez de cos francois villeroy de galhau andrea ceccherini ignazio visco klaas knot 1 andrea ceccherini klaas knot 1 andrea ceccherini (1) andrea ceccherini young factor christine lagarde andrea ceccherini 5 andrea ceccherini christine lagarde andrea ceccherini christine lagarde luciano fontana 2 andrea ceccherini christine lagarde luciano fontana 1 andrea ceccherini christine lagarde 3 andrea ceccherini christine lagarde 2 andrea ceccherini christine lagarde 1 andrea ceccherini RAM SHRIRAM andrea ceccherini evan spiegel luciano fontana osservatorio permanente giovani editori 1 andrea ceccherini evan spiegel luciano fontana osservatorio permanente giovani editori evan spiegel andrea ceccherini osservatorio permanente giovani editori 4 andrea ceccherini joachim nagel 2 andrea ceccherini gianni letta antonio polito progetto citta firenze andrea ceccherini joe kahn agnese pini andrea ceccherini premia gianni letta progetto citta firenze gianni letta andrea ceccherini progetto citta firenze ANDREA CECCHERINI - PRESIDENTE OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI andrea ceccherini joe kahn JOE KHAN ALLA CENA ORGANIZZATA DALL OSSERVATORIO GIOVANI EDITORI