tori black coniglietta di pasqua 1

Barbara Costa per Dagospia

A Pasqua, tette! E tette e c*li di pasqua-fiocchettati, e corpi nudi baciati, macchiati, immersi in pasquali bagni di cioccolato, che a rigoli scivola, appiccicoso, goloso, sui capezzoli indurendoli, e così invitandoti, e sta a te, indeciso, quale mordere per primo. E uova di Pasqua rotte, aperte, e tu guarda che caz*o di sorpresa, vale a dire, la sorpresa è proprio lui, il pene, eretto, in mezzo a uova di Pasqua a erezioni spaccate, frantumate. Ma pure uova di Pasqua intatte, con coccarda e fioccone e tutto il resto, queste servono così, si passano così, tra due seni grossi, gonfi, pronti, in primo piano, che voraci usano tal uovo a mo’ di spagnola.

È Pasqua-porno, coi video porno di Pasqua: non c’è festa, pur se religiosa, che il porno non pornizzi e tratti e trasformi a suo modo, ad esempio in video di ragazze ingenue, insieme sul letto a scartare e gustare ovetti, non attente al maschio coniglio bianco in agguato, "affamato", alle loro spalle. La Pasqua porno prevede sc*pate conigliesche, con coniglio infoiato e impietoso, e coniglio sadico che non risparmia vagine, coniglio che non lesina piacere, prima a se stesso, e poi a chi tocca.

coniglietta di pasqua 9

Pasqua festa da passare con chi vuoi ma nel porno meglio se tra parenti, meglio ancora se acquisiti, precisiamo, parenti finti, e infatti i più ammirati sono i porno-pasqua a incesto, in reunion tra parenti ignari festanti a barbecue e birra, mentre in camera da letto si scambiano auguri a cavalcioni, in doggy-style, e in anfratti, su letti improvvisati, o alla bisogna stesi per terra, mal celati dietro una porta, e si fa contenta la matrigna per una volta l’anno non più frigida.

tori black coniglietta di pasqua 2

Ma pure si sc*pa la finta sorella riprendendo tutto, dall’inizio alla fine, perché dall’altra parte del video, sullo smartphone… c’è il fidanzato! È questo un porno pasquale amatorial, home-made, che a views va via come il pane, o meglio come l’uovo, pasquale. Pasqua porno in versione fetish, coi peni pasqualizzati, truccati, trasformati, a coniglietto pasquale verniciati, zimbelli di scherzi e scherni che li inducono all’impotenza forzata, specchianti nella loro mollezza in uova di Pasqua trasparenti.

Sono fetish gli ovetti evacuati, in scodella defecati, da donne col loro consenso e sessuale gioia ridotte a galline, dai loro master, padroni della loro libidine masochista. Giochi di ruolo e da schiava-padrone, con donne prone e ferme al guinzaglio, per Pasqua gallinizzate, donne-galline che depongono uova che sono ovetti dildo, donne-galline che chiocciano, e poi cambiano, regrediscono in pulcino e allora pigolano. È tutto registrato, filmato, postato. Per il tuo, il vostro, nostro...voyeuristico piacere.

pasqua conigliette lesbiche porn video

C’è pure la versione-reverse, con uomo-gallo, nell’aia della sua mistress, e pur se gallo depone l’ovetto-dildo uguale. A che serve a Pasqua un uomo se non per ridurlo così oppure in catene, da padrone crudeli, che ingabbiano peni goffamente burlati, a dar loro forma, parvenza di coniglio. O pulcino. Finanche papera. E guarda che per chi vive di tale feticismo farlo, subirlo, è una festa, è apoteosi, è suono a festa di campane pasquali. Le fellatio si fanno a peni eretti che portano appeso il peso di veri ovetti di Pasqua colorati.

pasqua coniglietta 2

Pasqua di video conigliette lesbiche, a due, a tre, a tre ma una coniglia è trans, con la sorpresa la più dura che si può trovare. E conigliette sodomizzate, sì, o coniglie mistress che sodomizzano uomini, e ancora conigliette che passano Pasqua da sole e la passano mica male, nei porno dove si denudano a masturbarsi a sc*parsi coniglietti o grossi conigli a grandezza umana e alcuni sono peluche, e inermi ma bianchi morbidi peli e orecchie rosate e si infilano dappertutto, danno un piacere e orgasmi che un sesso e mani altrui non sanno, non arrivano. Basta passarseli tra i seni, e strusciarseli sul sesso, per venire a ripetizione. Tenerseli fermi, addosso, supini, tra le gambe aperte, e così trattenere il godimento un tempo più lungo.

In cam a Pasqua è un via vai, uno show di conigliette continuo, e ognuna si inconiglia da par suo, fa la smorfiosa il suo, finto impaurita o aggressiva, ma a piacere dello spettatore godente e pagante. Esaltazione del miraggio hefneriano, la coniglietta ogni volta accondiscendente, donna senza problemi e che non si fa problemi, ma al pari pure l’uomo, e in cam vi sono anche i cam-boy, quelli per donne sono pochi, qui il mercato risulta più ampio e più orientato ai gay.

orgia di pasqua porn video 1

Una donna, o la gran parte di loro, di sola visione vi fa poco, scarta sì con gusto, e della sorpresa che trova non vuol essere delusa. Allora si vira ai video a orgia di Pasqua, e specie lesbici con dildo-carote, in finte camporelle ricreate sui set, come le nostre pasquette sul prato sui plaid, con ovetti di Pasqua che se li apri sono densi, e ti colano in bocca, sulle labbra, sul corpo, è cioccolato bianco fuso sogno di sperma (tra i video di orgia pasqua lesbica, sia dia uno sguardo, o più d’uno, a quelli proposti su porncorporation.com).

