E’ L’AMORE LA VERA RIVOLUZIONE! SENTITE MARX COSA SCRIVEVA ALLA SUA DONNA: “L’AMORE NON PER IL PROLETARIATO, BENSÌ L'AMORE PER TE, FA DELL' UOMO NUOVAMENTE UN UOMO”. DA GOETHE (“SENZA TE MI SENTO COME UN UOVO CRUDO”) A AMY WINEHOUSE, TUTTI SCRIVIAMO LETTERE D’AMORE. ANCHE SE SAPPIAMO CHE NON SERVONO A NULLA – QUELLA VOLTA CHE PIERA DEGLI ESPOSTI DICHIARO’ LA SUA DEVOZIONE A ROBERT MITCHUM… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Elena Stancanelli per la Repubblica

marx Jenny von Westphalen

“Senza di te mi sento come un uovo crudo”. Con queste parole Goethe si rivolgeva in una a Charlotte moglie del barone von Stein. Tutti hanno scritto lettere d’amore. Solitarie e finali, come quella di Virginia Woolf al marito prima di uccidersi, infelici, erotiche, struggenti, disperatamente o moderatamente inutili.

Flaubert dice a Louise Colet, poetessa francese, di sentirsi spezzato, stordito, come dopo una lunga orgia: “Mi annoio da morire. Il tuo amore mi ha reso triste”. Fuori dalla retorica, nella maggior parte dei casi le lettere d' amore non servono a niente. Marina Cvetaeva ne ha scritte di magnifiche, a uomini e donne, senza stringere nessuno tra le braccia.

Marina Cvetaeva pasternak

Amy Winehouse, il genio indiscusso dello strazio sentimentale, in una lettera al marito Blake Fielder scrive "non smetto mai di pensarti, e so che anche tu pensi a me continuamente. Vorrei che non fosse così, vorrei che ci vedessimo piuttosto, ma altrimenti sì, vorrei che fosse così, piuttosto"…

amy winehouse Blake Fielder

Più forte della rivoluzione è l’amore. Marx, a sorpresa, si fidanza con Jenny von Westphalen, figlia del barone Ludwig e manda a ramengo le sue teorie: “L’amore non per il proletariato, bensì l' amore per te, fa dell' uomo nuovamente un uomo”. La più bella di tutti i tempi? La lettera scritta dal cantante Johnny Cash alla moglie June Carter Cash è citata ovunque, dopo un sondaggio di una compagnia di assicurazione Beagle Street. Scriviamo per convincere, riparare, esorcizzare, dimenticare o solo per giocare. Piera Degli Esposti vergò una lettera a Robert Mitchum negli anni Ottanta ma non la spedì mai.

johnny cash

Poi, grazie a Lina Wertmüller, incontrò l' attore nel 1995 e gliela lesse: “Quando ti vedo amo di più la vita. Tutte le tue rotondità sono un inno all' abbandono e io, che non mi abbandono mai, aspetto che tu venga un giorno dall' America in via del Governo Vecchio, 22 Roma per toccarti con un dito e rendermi conto che quella meraviglia che sei per me esiste veramente”.

