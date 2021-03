C’E’ UNA FERRAGNI NEL PORNO! MA NON E’ CHIARA, E' NYNA! - HA 23 ANNI E CON IL SUO RAGAZZO HA SCALATO LA VETTA DEI SITI HARD CON I VIDEO FATTI IN CASA - BARBARA COSTA: “NON È BIONDA MA È MORA, NON VIVE A MILANO MA A MONZA E NON HA (ANCORA) I MILIONI IN BANCA E IN FOLLOWERS DEI FERRAGNEZ, MA LA SUA ASCESA È INARRESTABILE. HA UN CORPO MINUTO (È ALTA 1,54 E PESA 43 KG), E LE SUE NATICHE TORNITE PRIMEGGIANO E ATTIZZANO QUANTO MERITANO…” - FOTO + VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

nyna ferragni 15

“Sì!!! Sc*pami! Sono una gran tr*ia, adoro il tuo caz*o nel c*lo!” Chi è che dice e gode così? La Ferragni! Ma non è Chiara, e lo stallone a letto con lei non è Fedez, e però, sempre Ferragni è. Il fenomeno in questione non è bionda ma è mora, non vive a Milano ma a Monza (forse) e non ha (ancora) i milioni in banca e in followers dei Ferragnez, ma la sua ascesa è inarrestabile: lei è Nyna Ferragni, 23 anni, nuova star del porno amatorial e meglio conosciuta come "la Ferragni di Pornhub".

nyna ferragni 9

Digitalo su Google, e guarda che roba: 'sta ragazza è una bomba a catturare i porno-mani! È assodato: i porno home-made, girati da coppie vere, che li postano su Pornhub, monetizzandoli al massimo, sono in pieno boom. Non so quanto e se durerà, cosa ne emergerà, fatto sta che Nyna Ferragni e il suo “moroso” scalano i siti porno: i loro video di sc*pate fatte in casa sono visti a milioni.

E non si fermano, e non demordono, e io applaudo e tifo e lodo la forza e l’audacia e la bravura di questi 2 ragazzi qui. Sono partiti da niente, hanno iniziato per gioco, e oggi marcano la notorietà dei pornostar di professione. Ma è come ti dico, hanno iniziato per gioco: Nyna e il suo ragazzo stanno insieme da 7 anni, sono (erano) una coppia come tante, e prima del porno erano tutt’altro che disinibiti: facevano sesso "normale", e a loro stava bene così. A volte si riprendevano, mentre lo facevano, con lo smartphone, come fanno tante coppie. Tenevano tali video per sé.

nyna ferragni 17

Un giorno hanno scoperto la sezione Pornhub amatorial, e ve ne hanno postato uno. Hanno ricevuto buone views e feedback. Ma non avevano intenzione di farlo diventare un lavoro vero, loro un lavoro "vero" lo avevano già. E forse sarebbero rimasti ignoti protagonisti di un video hot tra i tanti, se proprio sul posto di lavoro non gli avessero fatto problemi. I capi hanno detto a Nyna e al suo lui di togliere e mai più postare video simili, se non volevano essere licenziati. E come facevano, capi e colleghi, a sapere del video hot dei due ragazzi, i quali non l’avevano detto a nessuno?

nyna ferragni fb

Semplice: come quasi tutti i nostri concittadini che si vantano integerrimi e "puliti", sono in realtà attenti e penitenti fruitori di porno (e va detto pure che Nyna ai tempi si faceva filmare a viso scoperto).

Nyna e il suo ragazzo sono talmente in gamba che hanno mollato il loro lavoro "serio" per buttarsi e scommettere sul porno in rete. Ci hanno guadagnato in fama e in soldi: le entrate sono variabili ma maggiori rispetto a prima. Col porno, Nyna riconosce di esser cambiata, in meglio, e di essersi emancipata a livello economico, di più come persona. È da mummie illuse sognare il posto fisso, a paga mensile: devi muoverti, saperci fare, pensarti imprenditore di te stesso.

nyna ferragni 16

Come fanno questi due qui. Senza stare a farti s*ghe mentali su cosa ne potrebbero pensare mamma e papà, e zii, e vicini di casa (che tanto stanno tutti davanti ai siti porno). Nyna Ferragni ha mutuato il nome d’arte dalla sua attrice preferita (all’inizio era Nyna21), e il cognome non dalla celebre Chiara ma su consiglio di un’amica. Il nome del suo lui (quello vero e quello d’arte) è sconosciuto, ed è sconosciuto tutto di lui tranne gambe, braccia, e il suo eccellente pene in dimensioni ma pure (evviva, complimenti!) in prestazioni.

nyna ferragni 12

L’assoluta star dei video però è lei, Nyna Ferragni, di cui non sai il viso, sempre tagliato o celato dai suoi capelli, o da un braccio, o pixellato. Nyna lo fa perché vuole intelligentemente porre una netta barriera tra quel che è e fa in pubblico, e quel che è e fa in privato. Tu di lei gusti di più il suo lato B, suo punto di forza, dopo il seno che è stato rifatto prima del porno: il corpo di Nyna è minuto (è alta 1,54 e pesa 43 kg), e le sue natiche tornite primeggiano e attizzano quanto meritano. Ma l’asso nella manica dei "Ferragnez del porno" sta nei copioni che preparano per i loro video.

nyna ferragni 8

Loro girano anche video di sola azione, puro sesso, senza preliminari né dialogo né niente, ma i migliori sono quelli a script commedia sexy anni '80. Sono i video in cui Nyna fa la studentessa che si è slogata una caviglia e riceve un "massaggio" dal suo fisioterapista, e sono quelli dove è una segretaria alle prime armi, e sono i porno dove inscenano il sesso tra patrigno e figliastra, o quando una persona inattiva (ad esempio che dorme accanto a loro) è "presente" ai loro amplessi.

nyna ferragni 11

E sono quelli dove Nyna riceve sesso anale, e squirta e tanto, ed è squirting vero, e lei neanche sapeva di possedere tale capacità: è bastato poco, pochi tocchi, per… scoprirla (“io nei video non fingo”, ha detto Nyna a "Mondo Cane", “e dopo che squirto sono stremata: è un orgasmo diverso, è più di un orgasmo!”). Prossima tappa dei Ferragni del porno?

nyna ferragni porn video 8

Non sesso anale per lui (il suo lato B è off limits anche per il più mini strap-on) ma forse un porno a tre, anche se li frena la gelosia. Nyna porna pure by request, a pagamento, e se hai fantasie che desideri vedere da lei e dal suo lui materializzate su uno schermo, contattala: lei (ti) fa tutto, compresi video tutorial (i più richiesti, quelli su come fare una potente fellatio), anche se una volta ha rifiutato di girarne uno in cui doveva fare la pipì nel bidet mentre si masturbava.

