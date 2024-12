E’ STATA LA MANO DI MARIOTTO! POLEMICHE SUL GESTO DEL GIUDICE DI "BALLANDO" CHE HA SFIORATO IL PACCO DI UN BALLERINO – LA SENATRICE DI FDI, SUSANNA DONATELLA CAMPIONE, LO ACCUSA DI MOLESTIE: “PER LO STESSO COMPORTAMENTO, DUE ANNI FA MEMO REMIGI È STATO ESTROMESSO DAL PROGRAMMA” – LO STILISTA TORNERA’ IN TRASMISSIONE? LA RISPOSTA NON C’È. IL COMPORTAMENTO DI MARIOTTO HA CREATO IMBARAZZO ALLA PRODUZIONE, ANCHE PER IL SUO ABBANDONO DELLA TRASMISSIONE DURANTE L’ULTIMA DIRETTA. LUI FA SAPERE DI AVER LASCIATO LO STUDIO PER UN EPISODIO DI TACHICARDIA…

Chiara Maffioletti per il "Corriere della Sera" - Estratti

Che Guillermo Mariotto fosse imprevedibile come i voti che rifila ai concorrenti di Ballando con le Stelle quando alza le palette, si sapeva e anche da tempo. Certo è che, ultimamente, sembra che il giudice del talent (dal lontano 2005) abbia imboccato la traiettoria della scheggia impazzita: nei commenti, spesso sull’orlo del precipizio della gaffe, talvolta di dubbio gusto, tipo nei commenti sui fisici aitanti di ballerini e ballerine (ma del resto, è lui l’inventore del «lato b», definizione coniata quando era in giuria a Miss Italia). Ma anche nei comportamenti: plateali, esagerati, mai e poi mai tiepidi, «che orrore».

Nell’ultima puntata dello show di Rai1 (andata in onda il 30 novembre), però, qualcosa è successo e, in queste ore, la Rai e la produzione di Ballando stanno cercando di fare chiarezza in primo luogo mettendo a fuoco ogni tassello di quanto accaduto e poi prendendo una decisione circa il destino dello stilista nella trasmissione: che torni dietro il bancone, insomma, non è così scontato.

Tra i dati di fatto, c’è una dichiarazione della senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, che parlando dell’ultima puntata del programma di Milly Carlucci ha accusato Mariotto di molestie: «Ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto», ha detto riferendosi al momento della puntata in cui lo stilista si era messo vicino ad Amanda Lear (ospite per una sera) e i suoi ballerini: gesticolando, è finito per un istante con la mano sul cavallo dei pantaloni di uno di loro.

La senatrice, nella sua nota, ha aggiunto che «nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento, due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai». E dopo aver definito «intollerabile» l’accaduto — nel mentre diventato popolare anche sui social —, la senatrice si è chiesta: «Mariotto tornerà tranquillamente in trasmissione?».

La risposta, di fatto, pare non esserci ancora. Senza dubbio il comportamento di Mariotto ha creato più di un imbarazzo alla produzione, prima ancora che per il caso di presunte molestie, per il suo abbandono della trasmissione durante l’ultima diretta.

Un fatto certamente non concordato, accolto con stupore da tutti, a partire da Carlucci che ha dovuto gestire con la consueta aplomb un buco non da poco. Inizialmente si era pensato a un malore. Poi però Mariotto aveva fatto sapere: «Nessuna fuga da Ballando con le Stelle , ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi».

Una giustificazione ritenuta non così plausibile, tanto che Striscia la Notizia aveva recapitato nei giorni scorsi un Tapiro d’oro allo stilista, accolto non proprio come un gradito cadeau: Valerio Staffelli, nel suo incontro con lui, aveva anche fatto qualche allusione agli ammiccamenti di Mariotto ai ballerini, parole che hanno provocato la sua reazione irritata.

Sono state due settimane intense, insomma, in cui Mariotto si è detto pronto ad accettare la decisione di Carlucci, facendo sapere di aver lasciato lo studio per un episodio di tachicardia di origine gastrica causato proprio dalla notizia che riguardava la sua maison

