22 ott 2022 17:00

L’ULTIMA “CAPPELLATA” DI MADONNA – NUOVO EPISODIO NELLO STRAMPALATISSIMO “COMING OUT” DELLA NONNA DEL POP: HA PUBBLICATO DELLE STORY SU INSTAGRAM DOVE BEVE DEL VINO E POI CONFESSA DI NON ESSERE CIRCONCISA! – I POST HANNO CONFUSO I FAN DELLA CANTANTE, CHE ORMAI NON SA PIÙ COSA FARE PER FARSI NOTARE - QUALCHE GIORNO FA AVEVA PUBBLICATO UN VIDEO IN CUI LANCIA DELLE MUTANDONE ROSA SHOCKING VERSO UN CESTINO CON LA SCRITTA "SE LO MANCO SONO GAY"