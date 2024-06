L’UNICO "PIPPONE" CHE NON CI STANCHIAMO MAI DI SORBIRCI! PIPPO BAUDO COMPIE 88 ANNI, L'AD RAI SERGIO LO CELEBRA SU INSTAGRAM: “CI HAI REGALATO MOMENTI INDIMENTICABILI. SEI UN FARO DI TALENTO, PROFESSIONALITÀ E PASSIONE PER TUTTI" – LE RASSICURAZIONI DI “SUA PIPPITA’” SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE DOPO LE INSINUAZIONI DI CORONA: “STO BENISSIMO”

pippo baudo in collegamento con rischiatutto 70 1

(ANSA) "Caro Pippo, oggi celebriamo un traguardo straordinario: i tuoi 88 anni! La tua carriera e la tua dedizione, alla televisione italiana ed in particolare alla amata Rai, hanno lasciato un'impronta indelebile nei cuori di tutti gli italiani. Sei stato e continui ad essere un faro di talento, professionalità e passione per tutti".

Sono gli auguri dell'Ad della Rai, Roberto Sergio, a Baudo nel giorno del compleanno. "Grazie - scrive Sergio in un post su Instagram - per i tuoi innumerevoli contributi e per averci regalato momenti indimenticabili, risate sincere e emozioni profonde. Il tuo spirito, la tua energia e la tua infinita creatività sono una fonte d'ispirazione per tutti coloro che continueranno a rendere unica la Rai ed il Servizio Pubblico.

pippo baudo in collegamento con rischiatutto 70 3

Ti auguriamo una giornata speciale, circondata dall'affetto dei tuoi cari, e un futuro ancora ricco di gioia, salute e serenità. Buon compleanno, Pippo! Con affetto e ammirazione, tuo Roberto".

alba parietti pippo baudo brigitte nielsen milly carlucci tv sorrisi e canzoni 1992 pippo baudo in collegamento con rischiatutto 70 2 pippo baudo in collegamento con rischiatutto 70 4 moana pozzi pippo baudo giucas casella pippo baudo heather parisi pippo baudo pippo baudo domenica in Brigitte Nielsen Pippo Baudo - festival moana pozzi pippo baudo ARISTON SANREMO PROTESTE PIPPO BAUDO SALVA IL DISOCCUPATO PINO PAGANO LOUIS ARMSTRONG BAUDO