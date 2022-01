LA D’URSO C’È MA NON SI NOMINA – MA CHISSÀ CHI SARÀ MAI LA PRESENTATRICE DI PROGRAMMI ULTRA-TRASH DELLA SERIE “MONTEROSSI”: IL PROTAGONISTA, INTERPRETATO DA FABRIZIO BENTIVOGLIO, È AUTORE DI TV DI “CRAZY LOVE” CONDOTTO DA CARLA SIGNORIS, CHE FA LA PARODIA SPUDORATA DI “BARBARIE” – LA SERIE INSISTE SULLA SATIRA SOCIALE DEL FANTASMA DELLA D'URSO E DELLA SPIETATEZZA NEL TRATTARE LA CRONACA NERA IN TV… VIDEO

Francesco Specchia per Libero Quotidiano

fabrizio bentivoglio monterossi

Giorgio Scerbanenco che precipita in un programma di Barbara d'Urso, sciabattando, le borse divenute valigie che s' allargano sotto lo sguardo pesto e l'eterno bicchiere di whiskey in mano. Questo è Carlo Monterossi, protagonista di Monterossi-La serie tratta dai gialli di Alessandro Robecchi proposta in 6 puntate - troppo dilatate- da Amazon Prime, tra i top delle piattaforma. Abbiamo visto di peggio, ma anche di meglio.

monterossi la serie 6

Monterossi è in realtà un autore tv arricchitosi col trash (da qui Crazy Love, il suo programma «un exploit da 40% di share» condotto da Carla Signoris, parodia fin troppo spudorata della d'Urso, appunto) che ripudia il suo passato ma non i suoi soldi e il suo stile di vita. Domiciliato nel centro di una Milano fighetta ma avvolta dalle caligini delittuose dei romanzi di Scerbanenco, il protagonista Monterossi è un Fabrizio Bentivoglio che si trascina in una vita lussuosa ma stropicciata. Finché un tizio che si diverte ad ammazzare gente centrandola in fronte con pallottole di piccolo calibro, tenta di ucciderlo. Monterossi si salva casualmente, tirandogli addosso il bicchiere di whiskey.

fabrizio bentivoglio monterossi

Poi sviene, soltanto sfiorato da una pallottola che doveva essere mortale. Da lì il nostro eroe si scuoterà dal suo torpore alla Joyce attraverso piccoli lampi di curiosità e le canzoni e i pensieri nasali del suo idolo Bob Dylan, e diventa investigatore. La serie è discreta ma perfettibile e insiste - troppo - sulla satira sociale del fantasma della d'Urso (mai nominata), della tv ultrapopop, e della spietatezza nel trattare la cronaca nera in tv. Roba già vista, peraltro, in Boris.

monterossi la serie 7

Monterossi è una delle serie più viste d'Italia. Bentivoglio una spanna sopra tutti. Ma l'approssimazione una spanna sopra Bentivoglio. Una botta d'adrenalina sarebbe utile, d'Urso o no...

