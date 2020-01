Estratti dall'intervista di Gad Lerner a Rula Jebreal per ''la Repubblica''

«Salvini? Non so, non posso dirlo, sono sotto choc. Certo in Rai c' è un brutto clima e gli attacchi sono partiti da persone a lui vicine».

Ed ecco che la notizia della tua partecipazione a Sanremo viene anticipata da Dagospia.

«Già. Sarebbe interessante sapere da dove gli è arrivata la notizia, con timing perfetto. Spiegherebbe tutto quel che è successo dopo. Gli attacchi, le insinuazioni, l' accusa di essere niente meno che una persona che odia e denigra il paese di cui sono cittadina. Mentre Sanremo sarebbe stata un' occasione ideale di apertura al mondo su tematiche che non sono né di destra né di sinistra.

Niente Sanremo. Ti aspettano altri impegni?

«Ero in vacanza. Ma oggi volo a New York perché Msnbc vuole che partecipi alle sue trasmissioni sulla crisi Usa-Iran. Con i miei migliori auguri a Amadeus».

DAGO-RISPOSTA - Vorremmo chiedere alla grande reporter Rula, che ci tiene a sottolineare gli inviti da parte di Msnbc e CNN, come si fa il lavoro di giornalista. A noi ci pareva che un giornalista, quando le ha, dà le notizie. E ci pare che chiedere ''chissà da dove gli arriva la notizia?'' non lo fa nessun vero cronista: se lo scoop è confermato, al massimo può fare i complimenti al collega, o può rosicare per non averla avuta lui per primo. Se il cronista è al centro dello scoop, sa che fa parte del gioco.

Ecco come l'abbiamo data:

FLASH! CHI AFFIANCHERA' AMADEUS A SANREMO 2020? OGNI SERA CI SARANNO DONNE DIVERSE: AGGIUNGETE ALLA LISTA RULA JEBREAL. IL CONDUTTORE AVREBBE INCONTRATO LA SETTIMANA SCORSA IN UN FAMOSO HOTEL DI MILANO LA GIORNALISTA PER CHIEDERLE DI AFFIANCARLO PER UNA SERA SUL PALCO DELL'ARISTON. LEI AVREBBE DATO LA SUA DISPONIBILITA'. LA PARTECIPAZIONE ANDRA' IN PORTO?

(https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/flash-chi-affianchera-39-amadeus-sanremo-2020-ogni-sera-ci-saranno-222790.htm )

Zero critiche, zero polemiche, quelle le hanno fatte gli altri (e hanno tutto il diritto di farlo, oppure Rula vorrebbe censurare coloro che lei accusa di censura?). Cosa avremmo dovuto fare? Non dare la notizia per non increspare il laghetto zen della sua trattativa?

E poi, che vuol dire ''timing perfetto''? Lei stessa dice di essere da oltre tre mesi in contatto con Rai e Amadeus (un record di segretezza a viale Mazzini!), al Festival manca meno di un mese e nelle ultime settimane si è parlato ogni giorno di chi sarebbero state le donne sul palco dell'Ariston, da Diletta Leotta a Monica Bellucci. Crede forse che se la notizia fosse uscita tra una settimana o tre gli ''attacchi e le insinuazioni'' non ci sarebbero stati? Allora davvero non ha un gran pedigree da giornalista, perché dovrebbe sapere che il ''timing'' non avrebbe cambiato nulla.

Se il suo intervento fosse stato imperdibile o inattaccabile, peraltro, avrebbe dovuto difenderlo e convincere la Rai a portarlo fino in fondo.

Invece la poveretta, che con una certa spocchia ci rivela come debba correre negli studi delle all-news a parlare di crisi Iran-Stati Uniti, quindi di bombe, corpi smembrati, guerre sanguinarie, si dice ''sotto choc'' per il dibattito innescato dalla sua partecipazione a Sanremo.

Come si dice in America, non ha certo una thick skin, la pelle dura, se può affrontare decine di morti ancora caldi, ma non le logiche politiche che da sempre regnano in Rai. Eppure lei la tv italiana la conosce bene, pur non frequentandola molto dalla partecipazione ad Annozero di Santoro (Rai2) e da quando il suo contratto con la7 non fu rinnovato dopo una stagione di conduzione a Omnibus (2006, quando la rete era ancora di Telecom Italia).

PS: no comment su Gad Lerner che alla risposta della Jebreal non ha obiettato: ''No, scusa, che c'entra chi dà la notizia con quello che succede dopo?'', ma d'altronde per lui il giornalismo deve essere sempre la quinta colonna di qualche agenda politica, quindi ci rendiamo conto che applichi lo stesso metro anche agli altri.

