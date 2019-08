I RUMOR ERANO VERI: ARRIVA IL FILM DI “BREAKING BAD” – È STATO GIRATO IN GRAN SEGRETO E USCIRÀ L’11 OTTOBRE SU NETFLIX. “EL CAMINO” RACCONTERÀ LA FUGA DI JESSE PINKMAN RIPRENDENDO LA STORIA DALLA FINE DELLA QUINTA STAGIONE DELLA SERIE CULTO – LE ANTICIPAZIONI SU REDDIT CONFERMATE DALLA PIATTAFORMA STREAMING – VIDEO: IL PRIMO TEASER

Gianmaria Tammaro per www.lastampa.it

locandina di el camino a breaking bad movie

BREAKING BAD

Il 22 agosto, durante un’intervista con l’Hollywood Reporter, Bob Odenkirk, protagonista di “Better Call Saul”, spin-off di “Breaking Bad”, si è lasciato sfuggire che il film dedicato alla serie era già stato girato. «Sono stati molto bravi», ha detto. «Avete capito che livello di segretezza c’è?». Nel giro di poche ore, la notizia è stata ripresa dalle più importanti testate internazionali.

L’anno scorso, un giornale di Albuquerque, New Mexico, aveva scritto dell’inizio delle riprese di un film intitolato “Greenbrier”. In molti avevano pensato al lungometraggio di “Breaking Bad” diretto da Vince Gilligan, ma non c’era stata nessuna conferma.

sinossi di el camino a breaking bad movie apparsa su reddit

Dopo appena due giorni dall’intervista all’Hollywood Reporter di Odenkirk, online è comparsa una pagina Wikipedia dedicata a “El Camino: A Breaking Bad Movie”, con una brevissima sinossi. «Il fuggitivo Jesse Pinkman (Aaron Paul) sta scappando dai suoi rapitori, dalla polizia e dal suo passato». Il titolo, “El Camino”, potrebbe far riferimento al modello d’auto con cui il personaggio di Jesse si è messo in viaggio alla fine della quinta stagione di “Breaking Bad”, una Chevrolet El Camino. Oppure, molto più semplicemente, potrebbe essere la strada, il “camino”, che Jesse si prepara a percorrere.

jesse pinkman

skinny pete breaking bad

Fino a poche ore fa, nemmeno questa informazione, correlata presto da un’immagine ripresa dall’archivio di Netflix, salvata da un utente e condivisa sui forum di Reddit, era stata confermata. Poi, velocemente, le cose sono diventate più chiare. Quasi a sorpresa, il New York Times ha pubblicato un report in cui sono state raccolte tutte le informazioni circa “El Camino”, e ha spiegato che sarebbe arrivato presto, ad ottobre, sulla piattaforma streaming. Tra le altre indiscrezioni, c’era anche quella secondo cui Netflix avrebbe annunciato ogni dettaglio lunedì 26 agosto.

el camino a breaking bad movie

heisemberg

Ma tra sabato e domenica notte la piattaforma streaming ha deciso di anticipare qualunque strategia, e di prendere finalmente le redini del flusso di informazioni che, da giorni, stava tempestando l’Internet. E così ha pubblicato il primo teaser di “El Camino: A Breaking Bad Movie”, e ha anche annunciato la data di release: 11 ottobre.

walter white professore

Il protagonista del teaser è Skinny Pete, interpretato da Charles Baker, uno dei personaggi più iconici di “Breaking Bad”. È in una sala interrogatori, e sta parlando con alcuni poliziotti. A un certo punto dice: «Non ho nessuna idea di dove [Jesse] sia, né di dove sia diretto». Ma, continua, «anche se lo sapessi non ve lo direi. Ho seguito le notizie, come chiunque altro. Ho visto la gabbia in cui l’hanno tenuto, e ho saputo tutte le cose che gli hanno fatto per farlo continuare a cucinare. Quindi mi scuserete, ma non so che cosa dirvi».

walter lascia morire jane per overdose

La gabbia a cui fa riferimento Skinny Pete è quella in cui era tenuto Jesse Pinkman nel finale di “Breaking Bad”, e da cui era stato liberato da Walter White (Bryan Cranston), il professore di chimica che, per raccogliere soldi per la sua famiglia dopo aver scoperto d’essere malato di cancro, si era dato al traffico di droga. E il cucinare a cui Jesse, ex-studente di Walter, era obbligato è quello della metanfetamina.

los pollos hermanos

Al momento non si sa se quello di Skinny Pete e quello di Pinkman saranno gli unici personaggi della serie a tornare. Il film, “El Camino”, è diretto e scritto da Vince Gilligan. E una delle voci più insistenti, dietro quest’improvviso quanto inatteso annuncio di Netflix, è che abbiano voluto provare ad arginare l’attenzione mediatica di cui, in queste ore, durante il D23 Expo, uno degli eventi più attesi dell’anno in cui vengono rivelate nuove produzioni, film e serie, Disney sta godendo.

walter white caduta negli abissi arriva you better call saul lo spin off di breaking bad 8

Il ritorno di “Breaking Bad” con un film è uno dei ritorni più attesi del 2019. La serie, vincitrice di Emmy Awards e diventata velocemente un fenomeno globale, è stata indicata da molti come la migliore di sempre. Prossimamente, sempre su Netflix, arriverà la quinta stagione di “Better Call Saul”, lo spin-off dedicato al personaggio di Saul Goodman, l’avvocato interpretato da Odenkirk di Walter White e di Jesse Pinkman.

