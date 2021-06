DALLA RUSSIA CON AMORE - VALENTINA LASHKEYEVA, IN ARTE GINA GERSON, È TRA LE PORNOSTAR RUSSE PIÙ FAMOSE AL MONDO - HA 30 ANNI, UN CORPICINO MINUTO (PESA 40 KG, ED È ALTA 160 CM) MA UN CARATTERE D'ACCIAIO: È TRA LE PIÙ ACCESE NELLE GANG-BANG CRUENTE E SPECIE IN QUELLE GIRATE "A MARATONA" - SUO PADRE FA PARTE DELLA MAFIA RUSSA, E' BISEX E HA UNA FAN-BASE DI FETICISTI PAZZI DEI SUOI PIEDI, E PER I VIDEO DI VITA PRIVATA CHE MOSTRA SENZA PUDORI - VIDEO + FOTO

Barbara Costa per Dagospia

In Russia c’è e troneggia la mafia. Saviano lo sa, pensoso se ne occupa. Potrebbe sentire a testimone questa ragazza qui, che ha appena compiuto 30 anni, ed è tra le pornostar russe più famose al mondo. Gina Gerson è l’opposto della micetta sexy che appare in foto. Non solo con quel corpicino che si ritrova (pesa 40 kg, ed è alta 160 cm) è tra le più accese in gang-bang cruente e specie in quelle anali girate a maratona (e dirette da donne!) ma ha un carattere d’acciaio. Se l’è dovuto formare per ciò che ha passato. Suo padre fa parte della mafia russa, e Gina ha avuto infanzia e adolescenza se non degne di una puntata di Gomorra, quasi.

Il vero nome di Gina Gerson è Valentina Lashkéyeva, e lei è nata all’alba del 17 maggio 1991 a Prokópievsk, in Siberia, in un’Urss che ha solo altri 7 mesi di vita. La madre di Gina è una ragazza madre. Gina non ha mai conosciuto il suo vero padre, non l’ha mai visto nemmeno in foto: sa solo che sua madre a 16 anni ha amato un ragazzo di 21 con cui ha fatto sesso per la prima volta, un’unica volta, rimanendo incinta.

Il 21enne, saputo "il fatto", fa perdere le sue tracce, e quando Gina ha 1 anno la madre conosce e sposa un mafioso. Non so di che rango, o grado, Gina non ne fa certo il nome: la fanno crescere con la convinzione che lui sia suo papà. E però un papà che le fa cambiare 5 scuole in 10 anni, un papà che non fa mancare soldi e agi e che però va e viene, non abita stabilmente con loro, e Gina ricorda periodi in cui lei e la madre venivano prese all’improvviso e trasferite altrove.

Gina cresce isolata, non ha amici, mica vede fatti di sangue, la mafia non funziona così, ma a un certo punto la nonna materna va a vivere con loro, perché la sua casa è stata fatta saltare in aria, in un attentato. Attentato che nelle famiglie normali non succede, e attentato attribuito da Gina ai “nemici di mio padre”.

A Gina dicono la verità – sul padre che non è il suo vero padre e sul suo "lavoro" – quando ha 14 anni. Diplomatasi, la ragazza ottiene una borsa di studio per l’università statale di Tomsk, e si iscrive a lingue straniere per diventare interprete. Gina si libera e se ne va, da "quella" famiglia, da "quella" perenne tensione. Gina a 18 anni non ha mai avuto un ragazzo, ed è vergine. Rimedia a 19, con un coetaneo studente universitario, che lascia perché a letto poco sapeva fare, e pure male. Lo lascia per altri 2 motivi importanti: ha un altro e ha trovato un lavoro "diverso" che le piace molto.

Non volendo più dipendere dalla sua famiglia "equivoca", Gina si mantiene con lavori part-time (volantinaggio, ripetizioni, pulizie) fino a che non trova per strada attaccato al muro un annuncio per fare la cam-girl. Esibirsi nuda in cam non è il divertimento che Gina ipotizzava, però i guadagni non sono male. Ma Gina nasconde a tutti – compreso il suo ragazzo – che si spoglia e si tocca e mugola in rete: i suoi clienti aumentano, e il suo nome (d’arte) emerge dal web.

La nota un produttore porno che la invita a San Pietroburgo per uno shooting. Gina ci va e lo fa. E qui avviene ciò che lei racconta, ma a me è poco chiaro, o forse è così che le cose vanno in Russia: il rettore universitario scopre – come? – che lei ha cominciato a fare porno, e le toglie la borsa di studio, e le dice che lei all’università “non è più gradita” poiché “persona immorale”. Com’è che scriveva Giorgio Bocca? “La Russia è una democrazia "controllata"”.

Gina lascia l’università, lascia il suo ragazzo, lascia la Russia: si trasferisce a Budapest, fa porno su porno, diventando tra i volti – e i corpi – più famosi. In 5 anni diventa un’icona e fa impresa di sé. Gina è sveglissima e lascia le agenzie per mettersi in proprio. Il suo nome – e corpo – nel porno scavalcano i confini, diventa una stella in Ungheria e Francia, e arriva nel porno USA che conta. L’invasione dei corpi di donne dell’Est europeo nel porno inizia a ridosso del disfacimento dell’Urss.

Una invasione che il porno ha gradito ma che non ha portato alla maggioranza di queste ragazze – ma pure ragazzi – un successo vero, e duraturo. Sono poche le russe che riescono a porno-conquistare l’America, gran parte rimane nel porno poco tempo, anche qualche mese, e usa il suo corpo giovane e fresco – è indubbiamente molto bello – per racimolare soldi in fretta. Non è stata questa la strada scelta e voluta da Gina Gerson, non è mai stato questo il suo obiettivo: Gina voleva il porno e attraverso il porno crearsi una vita e una personalità più distanti possibili dal suo passato.

Gina racconta la sua vita dentro e fuori dal porno su "Ginagerson.xxx", sui suoi social, ma pure in "Success Through Inner Power and Sexuality", la sua autobiografia da poco uscita in versione audio con la voce di Alex Coal, giovane attrice porno. E Gina Gerson non smette col porno (né con le sue esibizioni live in cam, spesso gratuite).

Lei è molto seguita per la semplicità con cui posta video hot sui set, i dietro le quinte, ha una fan-base di feticisti pazzi dei suoi piedi, e per i video di vita privata che mostra. Vita casalinga in cui c’è masturbazione e il sesso che fa con colleghi e amici. All sex. Gina è bisex. Ha rivelato di aver avuto molte storie, pure con pornostar la prima volta assaggiati sui set. Lei viene nel 90 per cento delle scene che fa. Il 10 che finge, non è colpa sua.

