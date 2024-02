DALLA RUSSIA... COL TRATTORE - GLI HACKER DI MOSCA ATTACCANO I SITI ITALIANI PER SOLIDARIZZARE CON "GLI AGRICOLTORI CHE PROTESTANO" - IL GRUPPO DI PIRATI INFORMATICI, "NONAME057(16)", HA MESSO NEL MIRINO I DATABASE DI BANCHE E ISTITUZIONI MA, AL MOMENTO, I DANNI SONO STATI LIMITATI - IL COMUNICATO DEGLI HACKER FILO-RUSSI: "GLI AGRICOLTORI SONO STANCHI DELLE POLITICHE SBAGLIATE. LE AUTORITA' SPONSORIZZANO ZELENKSY INVECE DI RISOLVERE I PROBLEMI INTERNI..."

hacker russi

(ANSA) - Nuova ondata di cyber-attacchi degli hacker filorussi Noname057(16) contro siti italiani, "in supporto agli agricoltori che stanno protestando". Ad aiutare i Noname altre 3 crew: Folk's CyberArmy, 22C e CyberDragon. Come nelle precedenti azioni, si tratta di attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service): in pratica si invia un'enorme quantità di richieste al sito web obiettivo, che non è in grado di gestirle e quindi di funzionare correttamente. Limitati, al momento - a quanto risulta - i disagi.

protesta dei trattori a roma

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sta monitorando la situazione. Sul loro canale Telegram, come al solito, i Noname postano affermazioni di propaganda filo-Mosca. "Gli agricoltori - si legge - sono stanchi delle politiche sbagliate delle autorità italiane, che sponsorizzano con tutte le loro forze il regime criminale di Zelenskyj e non cercano nemmeno di risolvere i problemi interni del Paese, fregandosi dei propri cittadini. Gloria alla Russia!".

PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI

Tra gli obiettivi che gli hacker sostengono di aver colpito, ci sono i siti di varie istituzioni, aziende e banche: l'Agenzia del demanio, Credem, Bper, le aziende del trasporto pubblico di Siena, Torino, Palermo Cagliari e Trento. Analoga offensiva dal gruppo di criminali informatici è stata condotta nei giorni scorsi conto la Spagna; anche in quel caso, in supporto alla protesta degli agricoltori di quel Paese

hacker russi PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI protesta agricoltori a sanremo - vignetta by osho mucca alla protesta degli agricoltori 17 mucca alla protesta degli agricoltori 3 putin hacker russi meme