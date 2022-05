RUTTINO DA...BRIVIDI – MEJO DI BOMBOLO! A MAHMOOD SCAPPA UN RUTTO ALLA CONFERENZA STAMPA DELL’EUROVISION: VIDEO STRACULT! NON APPENA SI È ACCORTO DELLA GAFFE, IL CANTANTE SI È COPERTO LA BOCCA, MA ORMAI ERA TROPPO TARDI – OLTRE AD AVERE PROBLEMI DIGESTIVI, MAHMOOD È APPARSO STANCO E AD UNA DOMANDA SU QUALI CONSIGLI POTESSE REGALARE AL SUO AMICO E COLLEGA, HA RISPOSTO: "MA CHE TE DEVO DÌ" – VIDEO

Mahmood si trovava al fianco di Blanco alla conferenza stampa di Eurovision Song Contest 2022 quando, improvvisamente, gli è scappato un rutto avanti il microfono. A Torino si stanno svolgendo le prove delle performance dei paesi e i primi incontri con la stampa: al famoso evento, in programma la prossima settimana, dal 10 al 14 maggio, manca sempre meno. I rappresentanti dell'Italia, i vincitori di Sanremo 2022, hanno già regalato il primo meme social: su Twitter il video del momento – imbarazzante – è già virale.

È già virale il video di Mahmood che, al fianco di Blanco alla conferenza stampa di Eurovision 2022, si è lasciato andare facendosi scappare un rutto, proprio avanti il microfono. Non appena si è accorto della gaffe si è coperto la bocca, ma ormai era troppo tardi.

La loro sveglia è suonata presto questa mattina, così come raccontato da Blanco che si è scusato con la stampa per non essere chiaro nel formulare le frasi per il sonno: "Capitemi raga" ha detto. Anche Alessandro Mahmood è apparso stanco e ad una domanda su quali consigli potesse regalare al suo amico e collega, ha risposto: "Ma che te devo dì". Ma la verità sul loro "atteggiamento" è salita a galla quando alla domanda di un giornalista per il cantante 29enne su come facesse a controllare la "chaotic energy" di Blanco, ha risposto spiegando che non ce n'è bisogno. Si compensano, hanno spiegato, eccetto oggi: "Oggi eravamo tutti e due incazzati".

Nel corso della conferenza stampa hanno parlato di Brividi, il brano vincitore di Sanremo 2022 che gli ha permesso di gareggiare all'Eurovision, spiegando che si tratta di una canzone dedicata ad un "amore universale". Entrambi si trovano in gara per divertimento e non per competizione, hanno confessato, poi Mahmood ha fatto i complimenti ad una giornalista ucraina che in sala stampa ha indossato una giacca con le bandiere ucraine e i nomi delle città bombardate.

