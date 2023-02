SA(N)REMO ARRAPATI! – ELODIE, NUN ME LO DÌ: “TORNO AL FESTIVAL PER ALZARE L’ASTICELLA” – LA CANTANTE RIVELA ALLA STAMPA LE SUE INTENZIONI PER SANREMO E TRA I CRONISTI SI DIFFONDE IL PANICO: COSA FARÀ PER RISPETTARE L'AUDACE PROMESSA? SI PRESENTERÀ IN PERIZOMA ANCHEGGIANDO COME NEL VIDEO DI “BAGNO A MEZZANOTTE”? DI SICURO, STANDO ALLE PREMESSE, NON CI SARÀ BISOGNO DEL VIAGRA... - VIDEO

Sanremo: Elodie, `torno al festival per alzare l'asticella'

ELODIE

(Adnkronos) - «Ogni volta che ho fatto Sanremo è successo qualcosa di importante nella mia vita. Sono cresciuta. Mi ha dato tantissimo. Mi ha dato sempre la possibilità di alzare l'asticella, di mettermi alla prova. Se non ci fosse stato Sanremo non ci sarebbero state tutte le cose che sono venute dopo».

È una Elodie senza filtri quella che si racconta alla stampa a pochi giorni dal ritorno in gara all'Ariston, con il brano `Due´, dopo le esperienze del 2020 con `Andromeda´ e del 2021 da coconduttrice, che hanno segnato la consacrazione della sua carriera nella musica e il trampolino per nuove esperienze, come quella di attrice cinematografica.

il culo di elodie nel video di bagno a mezzanotte

Del brano `Due´ (scritto con Federica Abbate e Jacopo Ettorre) dice: «Me ne sono innamorata subito. Ho sentito subito che era una hit. Io e Federica Abbate eravamo in un momento simile nella vita. All'inizio ho avuto anche delle difficoltà perché volevo portarlo al festival cantato come una lama, alla perfezione. E all'inizio mi sembrava che il brano fosse più grande di me. Poi ci ho lavorato e adesso sono felice». `

Due´ racconta «di una relazione che è finita male e che all'esterno viene percepita diversamente che dall'interno. Spesso ci sono due visioni delle relazioni. E non solo quelle dei protagonisti, ma anche quelli di chi ti guarda. E giudica senza sapere», sottolinea l'artista che ammette di avere «un problema con il giudizio esterno: sono una donna dal carattere forte ma ho le mie crepe di fragilità. E quando qualcuno entra in queste crepe, senza chiedere permesso, ho delle reazioni ancora molto emotive, anche puerili. Mi è capitato recentemente di mettermi a piangere in un ristorante per una critica che mi feriva», confessa. […]

elodie 1 elodie in topless in barca con mahmood elodie 9 elodie nel video bagno a mezzanotte 3 elodie nel video bagno a mezzanotte 2 elodie elodie nel video bagno a mezzanotte 5 ELODIE ELODIE IN ABITO ANDREA ADAMO elodie 17 elodie 2 elodie 7 elodie e marracash si uccidono nel video di crazy love 10 elodie 5 elodie elodie 6 elodie 7 elodie 4 elodie 5 elodie 8 elodie 12 elodie 1 myss keta ed elodie 1 elodie 13 elodie 9 elodie e pierfrancesco favino 3 elodie nel video bagno a mezzanotte 4 elodie e davide rossi escono da casa di diletta leotta 7 elodie 19 elodie nel video bagno a mezzanotte 6 IL CULO DI ELODIE NEL VIDEO DI BAGNO A MEZZANOTTE elodie nel video bagno a mezzanotte 1 elodie nel video bagno a mezzanotte 7 ELODIE elodie si gusta un gelato foto chi elodie ok respira 12 elodie e andrea iannone foto chi 7 elodie ok respira 10 elodie elodie al gay pride foto di bacco 3 elodie 2 elodie e marracash su chi 1 il lato b di elodie su instagram elodie al gay pride foto di bacco 7 elodie ok respira 6 elodie al roma pride 2022 foto di bacco (2) elodie canta al roma pride 2022 foto di bacco (4) ELODIE ANDREA IANNONE ELODIE elodie alla mostra del cinema di venezia 2 ELODIE ELODIE MARRACASH ELODIE MELONI elodie ok respira 4 elodie e andrea iannone foto chi elodie notte della taranta 7 elodie notte della taranta 6 elodie a propaganda live 8 elodie andrea iannone 3 elodie alla mostra del cinema di venezia 4 elodie alla mostra del cinema di venezia 5 ELODIE elodie ok respira 5 elodie ok respira 7 ELODIE - BACKSTAGE DEL VIDEO DI OK RESPIRA elodie ok respira 9 elodie ok respira 1 elodie ok respira 11 elodie diletta leotta