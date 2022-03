18 mar 2022 19:29

UN SACCO BULLOCK - SANDRA BULLOCK HA ANNUNCIATO DI PRENDERSI UNA PAUSA DAL CINEMA, FINO A DATA DA DESTINARSI, PER "DEDICARSI ALLA FAMIGLIA" - "LIBERO QUOTIDIANO": "LA VERITÀ È CHE, CON BUONA PACE DEL POLITICAMENTE CORRETTO, HOLLYWOOD NON È ANCORA UN PAESE PER DONNE. A UNA CERTA ETÀ I REGISTI SCALPITANO PER AVERE VOLTI PIÙ GIOVANI E LE PRESSIONI, ESTETICHE E SOCIALI, FINISCONO PER SCHIACCIARE LA GRAN PARTE DELLE ATTRICI..."