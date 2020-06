LA LAZIO NON MOLLA LA JUVE. MA SCOPPIA LA POLEMICA PER IL RIGORE CONCESSO PER UNA CADUTA DI CAICEDO SU DRAGOWSKI IN USCITA – RICCARDO CUCCHI, VOCE STORICA DI "TUTTO IL CALCIO" (E TIFOSO BIANCOCELESTE): “PERCHE’ NON RIVEDERE AL VAR L’EPISODIO DEL RIGORE?” - IMMOBILE E LUIS CANCELLANO IL CAPOLAVORO DI RIBERY – L’OMAGGIO DELL’OLIMPICO A ZANARDI: “FORZA ALEX” - ECCO LE SAGOME DEI TIFOSI: TRA LORO ANCHE ANCHE ANNA FALCHI - VIDEO