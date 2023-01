SALUTAME ER PUPONE E LA PUPA NOEMI BOCCHI: ILARY BLASI SE LA SPASSA A PARIGI – L’EX LETTERINA È ANCORA IN GITA NELLA “VILLE LUMIERE” E PUBBLICA UNA SERIE DI STORIES DI UNA PAZZA SERATA IN DISCOTECA. IL MISTERO SU BASTIAN: IL NUOVO COMPAGNO È CON LEI? VENERDÌ L’EX MOGLIE DI TOTTI AVEVA PUBBLICATO UNA FOTO IN CUI SI VEDEVA UNA MANO, POGGIATA SULLA SUA GAMBA, CON TANTO DI ROLEX AL POLSO (ERA DELLA COLLEZIONE DEL “CAPITANO”?)

ilary blasi in discoteca a parigi 2

Ilary Blasi in discoteca in maglietta bianca e jeans: appare così la conduttrice tv nelle ultime immagini, foto e video, pubblicate su Instagram nel corso del suo week end a Parigi.

Ancora non è chiaro se sia partita da sola o in compagnia, anche se venerdì sera ha postato come in una specie di caccia al tesoro social una foto in cui si vede una mano (con Rolex al polso) teneramente poggiata sulla sua gamba (è forse la mano del suo nuovo compagno Bastian Muller?). (Paolo Foschi)

