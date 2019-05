SALUTAME LUCA SOFRI - DARIA BIGNARDI HA RITROVATO LA PASSIONE E IL SORRISO CON STEFANO CARLO ALETTI, EREDE DI UNA DELLE FAMIGLIE STORICHE DELLA FINANZA ITALIANA - DOPO LA FINE DEL MATRIMONIO CON IL SIMPATICO E AITANTE LUCA SOFRI, LA CONDUTTRICE VIENE FOTOGRAFATA DA "CHI" MENTRE REGALA BACI PROFONDISSIMI...

Angelo Sica per “Chi”

Le foto non lasciano dubbi: nel cuore di Daria Bignardi c’è di nuovo un uomo. Si è colmato il vuoto lasciato da Luca Sofri, col quale lei era stata sposata per più di dieci anni, un matrimonio finito ufficialmente lo scorso autunno. La conduttrice incontra il suo compagno in un bar vicino al Palazzo del cinema Anteo, a Milano. Ma chi è lui? Si chiama Stefano Carlo Aletti, 52 anni, e la sua è una delle famiglie storiche della finanza italiana, che ha dato il nome appunto alla Banca Aletti (anche se lui è confluito in un altro importante gruppo finanziario). Un banchiere dal fascino irresistibile, vista la passione con cui la giornalista lo bacia.

