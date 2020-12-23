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A SALVARE IL NATALE ARRIVA LA SORA CESIRA! - ''CARTONE DI PIZZA'', IL VIDEO PER CONSOLARSI DI QUESTA SCIAGURATA STAGIONE DELLE FESTE, SULLE NOTE DI ''TOTAL ECLIPSE OF THE HEART'' DI BONNIE TAYLOR: ORE IN FILA PER IL CAPITONE, LA PUZZA DI BACCALÀ FRITTO, NOVE PANETTONI COMPRATI E INVECE…-
SE SIETE ARCHEOLOGI DI ANDROID O AFFEZIONATI AL VOSTRO IPHONE CHE HA 5 ANNI, SCORDATEVI WHATSAPP - NEL 2021 L'APP SMETTERÀ DI FUNZIONARE SUI TELEFONI CON VERSIONI PRECEDENTI AD ANDROID 4.0.3, CHE È UN AGGIORNAMENTO DEL 2011: COMPLIMENTI A CHI HA ANCORA UNO SMARTPHONE FUNZIONANTE DI ALLORA - PIÙ FACILE CHE CI SIA QUALCUNO CON UN IPHONE DEL 2015, IN TAL CASO…
L’ISTERIA DELLA “JOLANDA PRENSILE” – DAGO: “ECCO UNA DELLE PIAGHE CHE AFFLIGGONO IL NUOVO SECOLO: L'IPOCRISIA ELEVATA A GALATEO, IL MORALISMO CHE SOSTITUISCE IL GIUDIZIO ESTETICO, LA PAURA DI ESPRIMERE UN'OPINIONE PERCHÉ SI FINIREBBE IMPALLINATI DAI GIUSTIZIERI DEL “GENDER”, DEL “ME-TOO”, DEL POLITICAMENTE CORRETTO. LA REALTÀ È CHE GLI UOMINI GUARDANO LE DONNE, E GLI UOMINI GUARDANO ALTRI UOMINI, E LE DONNE GUARDANO GLI UOMINI, E LE DONNE IN PARTICOLARE GIUDICANO ALTRE DONNE, E TUTTI NON FANNO ALTRO CHE RENDERLI OGGETTI”
HUAWEI DOESN'T GO AWAY - IL GIGANTE CINESE APRIRÀ LA SUA PRIMA FABBRICA EUROPEA IN FRANCIA, VICINO AL CONFINE CON LA GERMANIA. IL LUOGO È SIMBOLICO, LA MOSSA È PIACIONA E CON UN INVESTIMENTO DI 200 MILIONI DI EURO CREERÀ 300 POSTI DI LAVORO. BASTANO PER COMPRARSI LA FIDUCIA DEGLI EUROPEI? VEDIAMO CHE NE PENSERÀ BIDEN…
“ALl'OSPEDALE NIGUARDA HANNO TENTATO DI RIAPRIRGLI LE VENE MA INVANO. AVEVA ENTRAMBE LE GAMBE NERE” – LA MOGLIE DI BELLUGI RACCONTA LA VIA CRUCIS DELL’EX DIFENSORE DELL’INTER COLPITO DAL COVID E CHE HA SUBITO L’AMPUTAZIONE DELLE GAMBE – “MAURO E' UNA ROCCIA. DOPO L'OPERAZIONE SI E' FATTO PRESTARE IL TELEFONINO DAL VICINO PER CHIAMARMI. ORA HA GRANDE VOGLIA DI RIMETTERSI IN PISTA. PENSA GIÀ ALLA MACCHINA DA GUIDARE CON I SENSORI…" - VIDEO
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
BOLLETTINI E CURVE CHE CALANO TROPPO LENTAMENTE - CONTAGI IN CRESCITA RISPETTO A IERI (14.522 VS 13.318) MA AUMENTANO ANCHE I TAMPONI E DUNQUE IL TASSO DI POSITIVITÀ RESTA STABILE E RELATIVAMENTE BASSO ALL'8,3% - IL NUMERO DI MORTI RESTA ANCORA MOLTO ALTO (533), MENTRE LE REGIONI PIÙ COLPITE SONO IL VENETO, CHE ANCORA DEVE RAGGIUNGERE IL PICCO, E LOMBARDIA - IN NETTO CALO I RICOVERI ORDINARI, SCENDONO ANCHE I LETTI OCCUPATI IN TERAPIA INTENSIVA