A SALVARE IL NATALE ARRIVA LA SORA CESIRA! - ''CARTONE DI PIZZA'', IL VIDEO PER CONSOLARSI DI QUESTA SCIAGURATA STAGIONE DELLE FESTE, SULLE NOTE DI ''TOTAL ECLIPSE OF THE HEART'' DI BONNIE TAYLOR: ORE IN FILA PER IL CAPITONE, LA PUZZA DI BACCALÀ FRITTO, NOVE PANETTONI COMPRATI E INVECE…

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Da https://www.lasoracesira.it/

 

 

 

 

 

 

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L’ISTERIA DELLA “JOLANDA PRENSILE” – DAGO: “ECCO UNA DELLE PIAGHE CHE AFFLIGGONO IL NUOVO SECOLO: L'IPOCRISIA ELEVATA A GALATEO, IL MORALISMO CHE SOSTITUISCE IL GIUDIZIO ESTETICO, LA PAURA DI ESPRIMERE UN'OPINIONE PERCHÉ SI FINIREBBE IMPALLINATI DAI GIUSTIZIERI DEL “GENDER”, DEL “ME-TOO”, DEL POLITICAMENTE CORRETTO. LA REALTÀ È CHE GLI UOMINI GUARDANO LE DONNE, E GLI UOMINI GUARDANO ALTRI UOMINI, E LE DONNE GUARDANO GLI UOMINI, E LE DONNE IN PARTICOLARE GIUDICANO ALTRE DONNE, E TUTTI NON FANNO ALTRO CHE RENDERLI OGGETTI”

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