SALVINI, CROCI SENZA DELIZIA - “CHARLIE HEBDO” SFOTTE LA RELIGIOSITÀ DEL LEGHISTA CON UNA VIGNETTA INTITOLATA “IL CALVARIO DEL ROSARIO” - SI VEDE SALVINI MENTRE BACIA IL ROSARIO E GESÙ CHE GLI TIRA ADDOSSO UNA BESTEMMIA DICENDO…

Leonardo Martinelli per “la Stampa”

LA VIGNETTA DI CHARLIE HEBDO SU SALVINI E IL ROSARIO

Matteo Salvini che bacia il rosario? In Francia, il settimanale satirico Charlie Hebdo non poteva perdere l' occasione per prendere in giro il ministro italiano. Nell' ultimo numero, in una vignetta dal titolo «Il calvario del rosario di Matteo Salvini», lo si vede appunto mentre bacia il rosario, ma Gesù lancia contro di lui una bestemmia (che abbiamo cancellato) e aggiunge: «In realtà ti dico che hai l' alito che puzza».

salvini rosario