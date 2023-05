SALVINI SPINGE PER IL RITORNO IN RAI DI MASSIMO GILETTI

Giuseppe Candela per Dagospia

SALVINI E MAZZI SPINGONO PER IL RITORNO IN RAI DI MASSIMO GILETTI. STOP DA FORZA ITALIA

Giletti era a un passo da Viale Mazzini. Praticamente fatta. La chiusura di "Non è l'Arena" ha aperto un'altra partita e allontanato il giornalista torinese dalla Rai.

Salvini, dopo aver esultato per l'addio di Fazio, spinge per il ritorno di Massimo Giletti, il conduttore ha dalla sua anche il sostegno di Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura in quota Fdi e "quasi agente" dell'amico giornalista. L'operazione è complicata, la strada in salita e bisogna fare i conti con la contrarietà di Forza Italia.

LA LEGA VUOLE RIPORTARE MISS ITALIA SU RAI1

Alla lista di indiscrezioni aggiungetene un'altra: il futuro televisivo di Miss Italia. Sempre la Lega vorrebbe riportare lo storico concorso di bellezza su Rai1, l'evento organizzato da Patrizia Mirigliani era stato escluso dal servizio pubblico nel 2013, un ritorno improvviso nel 2019 per poi finire nuovamente in panchina. Cosa deciderà Marcello Ciannamea, futuro direttore prime time?

AAA CERCASI OPINIONISTA AL GRANDE FRATELLO, LA SUGGESTIONE CRUCIANI E IL SOGNO DI GIULIA SALEMI

A settembre Canale 5 riaprirà le porte della casa più spiata d'Italia, con una piccola rivoluzione annunciata da Dagospia. La riconferma di Alfonso Signorini alla conduzione è certa, il bis di Orietta Berti come opinionista pure. Con Sonia Bruganelli in uscita (ma lo era anche nelle ultime edizioni...) chi potrebbe arrivare al suo posto? Il padrone di casa vorrebbe spiazzare tutti, ha annotato nella sua lista di nomi quello di Giuseppe Cruciani ma il giornalista è considerato una mina vagante, molto difficilmente potrebbe ottenere l'ok da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto al reality un cambio di rotto.

Sogna quella poltrona l'influencer Giulia Salemi, già nel cast in questa edizione a bordo campo. A questo proposito c'è da segnalare l'addio alla società di Mn da parte di Ricky Palazzolo, società che gestisce Giulia Salemi. Proprio Palazzolo si occuperà del management della nuova società di talent di Alfonso Signorini.

LE MANI DELLA DESTRA SU AGORA': LO BASSO, FUMAGALLI E MORENO

Le mani della destra su Agorà. Il talk mattutino di Rai3, salvo colpi di scena, sarà condotto da Manuela Moreno che prenderà il posto di Monica Giandotti. Moreno è vicina al centrodestra, stimata da Sangiuliano e da altri esponenti di punta della maggioranza. Per la versione estiva è corsa a due: da una parte l'inviato di RaiNews Lorenzo Lo Basso (voluto da Fratelli d'Italia), dall'altra Stefano Fumagalli del Tg2 (considerato vicino alla Lega). Lo Basso sarebbe in pole position.

PRIMA DI FAZIO, L'OPERAZIONE ERIC DOOM PROPOSTA A DISCOVERY E RAIPLAY

L'operazione Eric Doom è riuscita. Curiosità e attenzione mediatica per lo svelamento della giovane scrittrice a "Che tempo che fa", gira voce che mesi prima qualcuno aveva proposto inutilmente il "progetto Doom" a RaiPlay e al gruppo Discovery. Quando si dice avere fiuto...

BALLANDO CON LE STELLE, VERSO LA RICONFERMA DELL'INTERA GIURIA

Milly Carlucci lavora al cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, trattative in corso come Dagoanticipato con Wanda Nara ma anche con Marcell Jacobs e Antonio Caprarica, nomi svelati da Alberto Dandolo. Molto si parla della giuria dello show, la fumata bianca arriverà nei prossimi giorni ma prende piede l'ipotesi di una conferma in blocco per Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith.

SIMONA ERCOLANI PORTA IL KAROAKE VIP SU AMAZON

A Roma gira voce che la Stand by me di Simona Ercolani starebbe lavorando in gran segreto a un nuovo programma per Amazon Prime Video, si tratterebbe della versione italiana di Celebrity Karaoke. Quali svippati stanno già scaldando l'ugola?

SIMONE COCCIA COLAIUTA, DOPO LA ROTTURA CON STEFANIA PEZZOPANE SBARCA SU ONLYFANS

Lui muscoloso e tatuato, lei esponente del Partito Democratico. L'amore tra Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane ha fatto discutere per anni, per la differenza di età, di vita e anche di statura. Una relazione che ora tiene banco nei contenitori tv proprio per analizzare la rottura mentre Coccia annuncia sui social lo sbarco sulla piattaforma OnlyFans.

LA DOMENICA POMERIGGIO MONICA SETTA O FRANCESCA FIALDINI? SALGONO LE QUOTAZIONI DI ROBERTA CAPUA PER IL DOPO BORTONE

Fatte le nomine ora inizia la partita più difficile, quella della spartizione. Matteo Salvini punta tutto su Monica Setta, la conduttrice ha però tanti impegni che vuole confermare e aggiungerne uno "solo se ne vale la pena". Molti hanno associato il suo futuro al pomeriggio feriale, spazio ora occupato da Serena Bortone. La giornalista considerata in quota Pd, pur avendo fatto un buon lavoro, dovrà liberare quella fascia che dovrebbe finire a Roberta Capua, le sue quotazioni sono in netta crescita.

Monica Setta sembra destinata alla domenica pomeriggio, posto che ha già occupato in passato, nello slot ora affidato a Francesca Fialdini, dopo la blindatissima Mara Venier. Fonti Rai assicurano che qualcosa sarebbe cambiato nelle ultime ore, il nuovo direttore generale Giampaolo Rossi preferirebbe puntare sulla riconferma in quella fascia di Francesca Fialdini.

SERENA ROSSI E TANANAI NELLO SHOW DI GIGI D'ALESSIO

Lo sciopero Rai previsto il 26 maggio farà slittare di qualche giorno la messa in onda dello show di Gigi D'Alessio. "Uno come te" andrà in onda su Rai1 giovedì 1° giugno, tra gli ospiti della serata Serena Rossi, Lda, Tananai, Alex Britti e Geolier. Ma a Piazza Plebiscito sono attesi grandi nomi che saranno svelati nei prossimi giorni...

NEL POMERIGGIO DI RAI2 A SETTEMBRE EMA STOKHOLMA E GINO CASTALDO?

Su Radio 2 conducono "Back2Back" e da qualche anno sono una coppia di fatto della radio del servizio pubblico. Stiamo parlando di Ema Stokholma e Gino Castaldo, a Viale Mazzini starebbero pensando di affidargli lo spazio pomeridiano di Rai2, intorno alle 17 nella fascia lo scorso anno occupata da Mia Ceran. Un prodotto radiofonico e televisivo allo stesso tempo, ripetendo l'operazione mattutina realizzata da Luca Barbarossa sempre sulla seconda rete.

INDOVINELLI

1) L'organizzazione di un noto Festival estivo sta vivendo con molta preoccupazione una nomina annunciata di recente. Dicono che sui giornali stranieri in passato si sarebbero occupato delle magagne del direttore. Di cosa si tratta?

2) Non sarà più alla conduzione di un programma. Fa sapere di aver lasciato ma la decisione è stata presa da altri: "Non faceva gruppo, deve scendere dal piedistallo". Di chi stiamo parlando?

3) La bionda conduttrice avrebbe voluto condurre I migliori anni con Carlo Conti, qualcosa di più del semplice ruolo di valletta. Il suo posto è invece finito a Flora Canto, moglie di Enrico Brignano....

