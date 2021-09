9 set 2021 19:11

SAN MARINO? NON CHIEDO DI MEO! - IL DIRETTORE DI RAI2, LUDOVICO DI MEO, ANDRÀ A DIRIGERE SAN MARINO RTV (PARTECIPATA DA VIALE MAZZINI). ORA CHE È SISTEMATA L’AMBITISSIMA E BEN REMUNERATA POLTRONA, PARTIRÀ LA LOTTA FRATRICIDA NEL CENTRODESTRA PER NOMINARE IL SUO SOSTITUTO NELLA SECONDA RETE - FUORTES HA SCELTO GIUSEPPE PASCIUCCO COME CAPOSTAFF, PIERLUIGI COLANTONI COME DIRETTORE COMUNICAZIONE E STEFANO MARRONI COME CAPO UFFICIO STAMPA. NESSUNA DONNA PERVENUTA…