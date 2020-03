SANDROCCHIA SFIDA IL GRADINO E PRENDE IL VOLO! – PAURA PER L'OTTUAGENARIA SANDRA MILO CHE È CADUTA ROVINOSAMENTE IN DIRETTA A "ITALIA SÌ": NONOSTANTE L’APPOGGIO DI MARCO LIORNI, L’ATTRICE È SCIVOLATA SUI GRADINI ED È PRECIPITATA A TERRA – SOCCORSA IMMEDIATAMENTE DAL CONDUTTORE E DAI TECNICI DELLO STUDIO, È STATA… - VIDEO

Da "www.ilmessaggero.it"

sandra milo cade in diretta a italia si 3

Sandra Milo è caduta rovinosamente in diretta a Italia sì, Marco Liorni l'ha soccorsa ed è stato il caos in studio. Oggi, l'attrice è stata ospite nel programma di Rai1 a parlare del tema "Sfidate la vita".

Ma dopo il suo intervento, la piccola disavventura. Marco Liorni ha porto la mano a Sandra Milo per scendere dalla pedana, ma nonostante l'appoggio l'attrice è scivolata sui gradini ed è caduta in terra.

sandra milo cade in diretta a italia si 5

Immediato il soccorso del conduttore e dei tecnici di studio. Per fortuna, Sandra Milo se l'è cavata con una botta e un po' spavento. Marco Liorni poi ha rassicurato il pubblico con un Tweet: «Un piccolo incidente per Sandra Milo per fortuna senza nessuna conseguenza… Grande Sandra, sei una roccia!».

