SANREMIX! – MATILDA DE ANGELIS: "LA PRIMA VOLTA CHE HO VISTO IL PALCO DELL'ARISTON MI SONO MESSA A PIANGERE" - ARISA IN MODALITÀ RATAJKOWSKY: "SÒ FICA E ME DOVETE VOTÀ'" – COSA LEGA MADAME E CR7? – IL GUARANA' DI GAZZE', AIELLO E "IL SESSO IBUFROFENE", I "BACI DELIVERY" DI ANNALISA, MICHIELIN E "LA CATTEDRALE CHE SI SENTE DENTRO"

matilda de angelis

LE VERITA’ NON DETTE – Matilda De Angelis folgorata sulla via di Sanremo: “La prima volta che ho visto il palco dell’Ariston mi sono messa a piangere”. Più di Nicole Kidman, potè Amadeus.

IL TEMPO DELLE CATTEDRALI – La memorialistica di Francesca Michielin su Facebook: “Quando ho iniziato a studiare canto, arrivavo a malapena ad un la. Quando mi sono approcciata al Si bemolle, il mio maestro di canto mi ha detto “fai risuonare il si bemolle nella cupola del palato, pensa alla cupola di una cattedrale”.

Stasera proverò a far risuonare proprio quel si bemolle nella punta della cattedrale che mi sento dentro. Ho dovuto imparare ad abitarmi per non avere paura di me. ‘Chiamami per nome’ gira attorno al si bemolle tutto il tempo. E ha una cattedrale dove piove sopra. Sono pronta per il temporale. Spacchiamo tutto Fedez” (anche le cattedrali?)

arisa

LA RATAJKOWSKY ME SPICCIA CASA – Una Arisa friccicarella condivide su Instagram le sue emozioni: “Vorrei farvi ascoltare il mio cuore, batte come i bassi della lambada” (Prima di farlo ascoltare a noi, avrà provato a contattare un cardiologo?) – E poi sfoggia una massiccia dose di autoironia: “Su e giu per Sanremo trovo il tempo di farmi fotografare in modalita Ratajkowsky de noantri per ricordarvi che sò fica e me dovete vota”

STASERA FACCIAMO UN DELIVERY? - Dal testo della canzone di Annalisa: “Vestiti fuori posto, addormentati in un parcheggio, baci francesi delivery”. Ma come sono questi baci francesi delivery?

madame

SESSO IBRUPROFENE – Aiello in versione spaghetti-western: “Sono uno di voi. Uno che si e sudato tutto, che non ha mollato mai..che non ha avuto nessuna porta lasciata aperta perché io entrassi con disinvoltura. Io quella porta l’ho dovuta sfondare a calci e pugni…”

CHIAMATE VERDONE - Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band portano una canzone allegra, movimentata: “Il farmacista”. Nel testo si citano il tè verde (due bustine), il Norgestrel in fiale, un pizzico di Secorbital, lavanda, passiflora, fiori di bach e anche del guaranà…

MI MANDA CR7 – Madame è la cantante più giovane in gara ma può vantare tra i suoi fan nientemeno che Cristiano Ronaldo che spesso ha condiviso sui social i suoi brani

