GHALI ALLO SPIEDO - "Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile” L'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar attacca Ghali che all’Ariston aveva dichiarato sul palco: "Stop al genocidio".

Il rapper di origini tunisine replica a Domenica In. “E per cosa lo devo usare questo palco? Sono un musicista, da quando sono bambino parlo di quello che sta succedendo, non è dal 7 ottobre che va avanti questa cosa. La gente ha sempre più paura di dire ‘stop alla guerra e stop al genocidio’, continua la politica del terrore: le persone sentono che vanno a perdere qualcosa se dicono viva la pace. Assurdo”. Fiorella Mannoia: “Mi unisco alle parole di Ghali, restiamo umani”

NO EMMA, NO PARTY - “Girano video di me che ballo sopra il bancone del bar”. Emma in hangover a “Domenica In” scherza con Mara Venier (“Guarda che femminone”) e racconta la pazza notte dopo la finale di Sanremo: “C’erano feste pazzesche. Gli occhiali da sole? I miei occhi non sono gonfi, sono cancellati”. E sul colpo di fulmine per Tedua su cui aveva fatto “pensieri impuri”? “Incontri carini? Ma chi lo sa, comunque sono molto felice…”

COSA VUOI DI PIU’ DALLA VITA? UNA LUCANA – Angelina Mango, nata a Maratea, in Basilicata, e vissuta per anni a Lagonegro, è la prima donna a vincere Sanremo 10 anni dopo Arisa, anche lei lucana, che aveva trionfato nel 2014 con il brano “Controvento”. L’artista su Instagram ha celebrato Angelina: “Ho una degna erede che ha respirato la mia stessa ari , bevuto la mia stessa acqua, calpestato la mia stessa Terra e questo mi rende ancora più fiera”

QUELLI CHE BEN VOTANO – Frankie HI-NRG rilancia le polemiche sul televoto: “Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro”.

La replica di Angelina Mango all’autore di “Quelli che ben pensano”: “Mi dispiace molto, io lo stimo un sacco. Non ho seguito la parte delle polemiche e della competizione, non ho pensato alla classifica. Adesso cosa farò? Andrò a mangiare una pizza con i miei amici”. E Geolier scherza: "Angelina te la faccio io la pizza".

QUANTO E’ BONO GHALI! Enrica Bonaccorti vede Ghali e non si trattiene: “Volevo dirti una cosa intima: tu sei molto sexy. Ho visto come si muove…”. E Mara Venier conferma: “Ragazzi, io lo vedevo da dietro, è tanta roba…”

MAH-MOOD: “Vorrei ringraziare tutti gli artisti e tutte le artiste che ci hanno regalato la loro visione del mondo in maniera totalmente libera. Viva le differenze e la libertà di pensiero, sempre e comunque”

VIVA LA LIBERTE’ - Ai microfoni di “Radio Deejay” Loredana Bertè rivela qual è il segreto per le sue gambe da urlo: “Faccio cyclette tutte le mattine”. A "Domenica In" si scatena: “Io la vincitrice morale di questo Festival? Sì, ma essere sempre la vincitrice morale è una rottura di balle. Arrivare seconda o terza non me ne frega molto.

Volevo vincere per andare all’Eurovision che si terrà in Svezia per rompere le scatole a re Gustavo che mi ha rotto le scatole 6 anni e al mio ex marito Bjon Borg”

TUTTI PAZZI PER AITANA – La popstar spagnola che ha duettato con Sangiovanni sul palco di Sanremo fa impazzire i pipparoli social. La battuta stracult: “Aitana l’ha tirata fuori direttamente Massimo Ceccherini dal pullman di spagnole de “Il Ciclone”

ANGELINA, CHE BOTTO – Angelina Mango, che ha smentito la rottura col fidanzato chitarrista Antonio Cirigliano, ironizza sui social dopo la caduta sul palco: “Meno male che non era una gara da sci”. Tra coloro che hanno apprezzato la battuta anche Sofia Goggia…

