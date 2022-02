SANREMO 2022 SEGNA IL RECORD STORICO DELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA: 42 MILIONI DI EURO - FUORTES PROPONE L’AMADEUS-QUATER: “SQUADRA CHE VINCE NON SI TOCCA. SAREBBE PAZZESCO NON PARTIRE DA QUI MA PER ORA NON C’E’ NIENTE DI DEFINITO” - AMADEUS PRENDE TEMPO: “NE RAGIONEREMO A MENTI RIPOSATE. LA MIA PIÙ GRANDE PAURA DI QUESTI GIORNI? CONTAGIARMI. NON C'ERA UN PIANO B E OGNI VOLTA CHE FACEVO IL TAMPONE ED ERA NEGATIVO, USCIVO DALLA STANZA E…”

CARLO FUORTES - AMADEUS - STEFANO COLETTA

Sanremo: Tagliavia, record raccolta spot a 42 milioni

(ANSA) - Sanremo 2022 festeggia il record storico della raccolta pubblicitaria: "Il fatturato complessivo è di 42 milioni, un dato che rappresenta il record in relazione a tutte le edizioni del festival", annuncia in conferenza stampa l'ad di Rai Pubblicità, Gian Paolo Tagliavia.

sabrina ferilli e amadeus 1

Sanremo: Fuortes, squadra che vince non si cambia

(ANSA) - "Squadra che vince non si tocca". Lo afferma l'ad della Rai Carlo Fuortes, rispondendo a una domanda in conferenza stampa sul futuro del festival e di un possibile Ama quater, "Sarebbe pazzesco non partire da qui, è ovvio con questo successo - ha aggiunto l'amministratore delegato -. Ma dobbiamo parlarci e il primo a volerlo deve essere Amadeus. Per ora non c'è niente di definito".

amadeus 3

Sanremo: Ama, su quater ragioniamo a menti riposate

(ANSA) - "Sono onorato della proposta dell'amministratore delegato di rimanere per il prossimo festival. Lo ringrazio, ma come ha detto Fuortes dobbiamo ragionare a menti riposate". E' la risposta di Amadeus sulla possibilità di accettare un nuovo mandato, il quarto consecutivo, alla direzione del festival. "Fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C'è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria - ha aggiunto -. Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente. Rai è casa mia".

amadeus

Sanremo: Amadeus, la mia più grande paura era contagiarmi

(ANSA) - "Alla vigilia avevo detto in maniera sbruffona che se mi fossi ammalato, saremmo rimasti tutti qui per dieci giorni. Ma la mia più grande paura era contagiarmi. Non c'era un piano B e ogni volta che facevo il tampone ed era negativo, uscivo dalla stanza che sembrava avesse segnato Lautaro". Amadeus, a conclusione del suo terzo Sanremo in conferenza stampa, non nasconde che il suo timore più grande era legato al covid.

drusilla foer e amadeus 1