SANREMO IN BARCA! 500 PERSONE CONTROLLATE E TAMPONATE CHE OGNI SERA SBARCANO DA UNA MOTONAVE DA CROCIERA E PRENDONO POSTO ALL'ARISTON? VIENE DA PENSARE A UNA SPECIE DI “SBARCO IN NORMANDIA”, COSTA CROCIERE, DOPO IL NOTO INCIDENTE DI CAPITAN SCHETTINO NON BADA A SPESE PUR DI RIFARSI UN’IMMAGINE MA IL PROGETTO PRESENTA RISCHI NON INDIFFERENTI: ECCO QUALI... – VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sanremo-barca-come-sara-epoca-covid-sagra-256482.htm

Mario Luzzatto Fegiz su Facebook

AMADEUS E FIORELLO CON LA PARRUCCA

500 persone controllate e tamponate che ogni sera sbarcano da una motonave da crociera e prendono posto all'Ariston, ascoltano, applaudono e nella notte tornano a bordo usando apposite scialuppe.

Non è uno scherzo, è un progetto con tanto di sponsor in cui quelli della Rai credono per davvero.

Viene da pensare a una specie di “sbarco in Normandia” che peraltro sembra un progetto che presenta problemi e rischi non indifferenti. Costa Crociere, dopo il noto incidente di capitan Schettino non bada a spese pur di rifarsi un’immagine. Si parla di 7 milioni di Euro alla Rai + le spese. La cosa non piace allo sponsor tradizionale. Tim.

amadeus sanremo giovani

La motonave della Costa Crociere ospiterebbe a bordo anche spettacoli e ospiti per interagire con il palco dell’Ariston. La nave è talmente grande che può solo ancorare a ruota al largo di Sanremo. Senza accostare.

Un trasbordo su un mare senza ripari presenta rischi vari. Se arriva il libeccio i 500 potrebbero venire decimati dal mal di mare e arrivare in teatro in pessime condizioni di salute. Lasciando al guardaroba 500 giacche di salvataggio obbligatorie durante il trasbordo sulle scialuppe. Tenere lontano dalla gente 500 persone e accogliere questa “claque”sotto scorta non è impresa facilissima. E il rientro nella notte delle signore in lungo con i tacchi a spillo...

La Rai ha triplicato le prenotazioni alberghiere per il suo personale tecnico. Così se il tecnico di una squadra risulta positivo al tampone tutta la squadra se ne va ed è pronto un rimpiazzo.

amadeus fiorello

Il buon senso suggerirebbe di rimandare tutto a maggio. Ma Costa Crociere non ci sta perché a maggio ha in programma il varo di un’altra nave. Il sindaco e gli albergatori e ristoratori di Sanremo sono perplessi.

Sanremo poi ha un altra caratteristica: un gran numero di anziani che svernano nelle case private o nelle RSA. Il terreno ideale per un'epidemia.

Viene in mente “I muscoli del capitano” di De Gregori. Che di fronte alla segnalazione dell’Iceberg da parte di un mozzo replica:

“Questa nave fa duemila nodi

In mezzo ai ghiacci tropicali

Ed ha un motore di un milione di cavalli

SANREMO BARCA

Che al posto degli zoccoli hanno le ali

La nave è fulmine, torpedine, miccia

Scintillante bellezza, fosforo e fantasia

Molecole d'acciaio, pistone, rabbia

Guerra lampo e poesia

In questa notte elettrica e veloce

In questa croce di Novecento

Il futuro è una palla di cannone accesa

E noi la stiamo quasi raggiungendo.”

.

MARIO LUZZATTO FEGIZ

COSTA CROCIERE SMERALDA AMADEUS E FIORELLO